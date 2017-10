Jágrmánie zasáhla Calgary. Fanoušci se nemůžou dočkat prvního zápasu, vytahují paruky i dresy s číslem 68

Jágr opravdu je v Calgary populární. V hale se už dají najit bez přehánění stovky fanoušků v jeho dresu. Jeden si koupil i Mike, který pevně věří, že Jágr pomůže jeho týmu do play-off a sobe k zápisu do rekordních statistik. Zbývající zápasy, které mu chybí k posunu na první příčku všech dob podle odehraných duelů Jágr podle Mika bez problému zvládne.

V Calgary jsou na Jágra natěšení. Kde byl, tam vyčníval, říká bývalý obránce Flames Šmíd Číst článek

„Určitě, v pohodě. Padesát nebo kolik zápasů… padesát sedm? To nic není. Pro něj ne, je úžasný, je to legenda. A těch 45 let? To je v jeho případě opravdu jenom číslo,“ rozplývá se Mike.

Další fandové se na fandění vybavili i parukami. Populární skupina „Travelling Jags“ už v tomhle směru není osamocena. Třeba James by do ní zapadl velmi dobře, stejně jako Jágr do Calgary.

„Ani nemusí být dneska na soupisce, aby týmu pomohl. I když nebude hrát, bude jeho přítomnost v týmu cítit. Bude naším nejlepším hráčem, jsem si jistý,“ tvrdí James.

Dresy a trička s číslem 68 se prodávají ve velkém. Obchody v hale má na starosti Brent Gibbs, podle kterého všechno začalo už v sobotu. Jen co obchody dostaly nové zboží, strhla se mánie.

„Dnes, vlastně vůbec na začátku sezony, je v těchto prodejnách naším nejzajímavějším hráčem. A protože fandové mají opravdu enormní zájem, tak se dá předpokládat, že to vydrží,“ říká Brent.

Kdy Jaromír Jágr za Calgary poprvé nastoupí, se v téhle chvíli nedá odhadovat, podle místních novinářů to nebude ani v příštím utkání v úterý v Anaheimu.

Fotogalerie (6)