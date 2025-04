Dobeš předvedl v brance Montrealu zákrok večera, slavilo ale Toronto. Dařilo se i Vaněčkovi s Vejmelkou

Radek Faksa skóroval v NHL po téměř měsíci a pomohl St. Louis k zisku bodu za prohru 3:4 v prodloužení na ledě Seattlu. Coloradu nestačila asistence Martina Nečase a podlehl v Los Angeles 4:5.

Dobeš vytáhl zákrok večera na začátku třetí třetiny, kdy se pravým betonem natáhl proti dorážce Nicholase Robertsona do odkryté branky.

