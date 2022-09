Nechtěl jsem tam dělat šaškárny a slavit gól proti týmu, kde jsem působil deset let, řekl Flek

Ještě před pár měsíci by měli ze vstřeleného gólu Jakuba Fleka radost fanoušci Karlových Varů, jenže reprezentační útočník přestoupil ze západu Čech do Brna a hned v úvodním extraligovém zápase se v dresu Komety trefil právě do sítě Karlových Varů.

„Říká se, že gól proti týmu, kde člověk strávil většinu kariéry, se nemá slavit. Mně tělem projela ta reakce po gólu, takže mi vystřelily ruce nahoru, v tom jsem si to uvědomil, takže jsem je dal hned dolů. Nechtěl jsem tam dělat nějaké šaškárny a slavit gól proti týmu, kde jsem působil deset let, byť samozřejmě z toho gólu mám radost,“ popsal Radiožurnálu Flek.

Ze začátku utkání to ale nevypadalo na jasnou brněnskou výhru. Zvlášť, když Karlovy Vary vedly po první třetině 1:0.

Útočník Jakub Flek přiznal, že byl před zápasem trochu nervózní. „Nechtěl jsem si to žádným způsobem pouštět do hlavy, aby mě to nějak rozptylovalo, ale samozřejmě se přiznám, že nějaká ta zdravá nervozita tam z toho zápasu byla. To je asi logické,“ dodal Flek.

Radost z první trefy Jakuba Fleka budou mít také jeho brněnští spoluhráči. „Vypsal jsem pěknou prémii. Nechci říkat úplně částku, ale můj první zápas za Kometu plus navíc proti Karlovým Varům a ještě první gól… Já to milerád do kasy dám a na konci sezony věřím, že si za ty peníze užijeme krásnou akci s klukama,“ doufá Jakub Flek, který dal svému bývalému klubu gól.

Kometa porazila Karlovy Vary vysoko 6:1.