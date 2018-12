‚Teď se mi ty křídla konečně zase otevřely.‘ Obránce Kindl se vrací zpátky do hokejové reprezentace

Hokejový obránce Jakub Kindl je zpátky v české reprezentaci. Když se naposledy musel rozloučit s národním dresem, bylo to pro něj hodně hořké. Po návratu z NHL vypadl ze sestavy těsně před světovým šampionátem na jaře roku 2017. Moskva 9:03 15. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Kindl při tréninku české reprezentace před odletem na Channel One Cup | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„U Jakuba Kindla hrálo hlavní roli to, že se nám nevešel do šesti obránců,“ zdůvodnil po nominaci tehdejší reprezentační trenér Josef Jandač. Teď trénuje národní tým Miloš Říha a Jakub Kindl může v této sezoně zase bojovat o mistrovství světa.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jakub Kindl hrál dlouho v NHL a adaptace na extraligu mu chvíli zabrala. Nyní už, jak sám říká, roztáhl křídla

„Když to vezmu z osobního hlediska, tak si vážím, jak mi Plzeň opět roztáhla moje křídla. Zase cítím, jak ten hokej jde u mě nahoru. Díky Plzni, že mi takhle pomohla. Zase jsem našel cestu, jak si ho užívat,“ říká pro Radiožurnál Jakub Kindl.

Ten po dlouhých letech v NHL, kde hrál zejména za Detroit, zamířil ještě přes poměrně krátké angažmá na Floridě s Jaromírem Jágrem zpět do Česka. Hraje v Plzni, která mu, jak říká, roztáhla křídla. Jaká je tedy měl jiná, než rudá, za která hrál v dresu Detroit Red Wings.

Čeští hokejisté předvedli proti Finům skvělý obrat. Ze stavu 0:3 otočili na 4:3 po nájezdech Číst článek

„Slepené. Trvalo mi to chvíli. Byl jsem 13 let v zahraničí. Není to jednoduché adaptovat se zpátky do českého hokeje. Nejenom do něj. Zase se zapojit do jiného života. Ne že bych se hledal, ale trvalo mi to hodně dlouho, než jsem si zase zvykl,“ popisuje své trable Kindl.

„Když jsem byl draftovaný v 18 letech, tak jsem měl potenciál, že ze mě bude velice ofenzivní obránce, ale během té kariéry se to trochu zbrzdilo. Chtěli po mně jiný věci. Pořád to ve mně bylo. Teď se mi ty křídla konečně zase otevřely,“ vidí vše optimisticky český obránce.

Adaptovaný už Jakub Kindl je třeba i na větší kluziště a po delší době může ukázat, jak na tom je i na mezinárodní úrovni. Na Channel One Cupu měl v prvním zápase ve Finsku volno, odpoledne bude hrát proti domácím Rusům.