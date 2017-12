Jakub Petr stojí za kariérou prvního Australana v NHL, teď táhne extraligové Vítkovice

Hokej v mládí hrál, ale pak se rozhodl pro studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Studoval a žil také v USA a především v Austrálii. Tam i trénoval a zamiloval se do surfování. Teď je Jakub Petr úspěšným trenérem a generálním manažerem hokejových Vítkovic. Ostrava 18:30 10. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér hokejových Vítkovic Jakub Petr. | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Do Austrálie odjížděl Jakub Petr za kamarádem hokejistou Vladanem Stránským spíše za dobrodružstvím, ale nakonec zůstal pět let.

„Vladan tam byl dřív než já. Ještě tam stále je legenda australského hokeje Vladimir Rubec. Taky má svou historii na Spartě, studoval na fakultě, takže jsme se nějak znali a tady tihle kluci mohli za to, že jsem odjel. Brzy mě začali bombardovat telefony, přemlouvat mě. Pár měsíců jsem odolával, pak už jsem jel. Užili jsme si tam parádní roky. S Vláďou jsme si užili i trénování na mistrovstvích světa nižších divizí. Jsou to nezapomenutelné zážitky,“ říká Radiožurnálu.

Hokejisté Plzně i Vítkovic vysoko vyhráli, Liberec podlehl Zlínu Číst článek

Po pěti letech přišlo rozhodování, příjemný australský život, nebo zkusit hokej doma. Nabídka Vítkovic vše převážila.

„Odehrál jsem tam tři sezony, ale bylo to spojené s tím trénováním. Už jsem to i nějakým způsobem směroval. Byly tam dvě možnosti. Buď zůstat v Austrálii a hrát poloprofesionální hokej a užívat si to dál, anebo se vrátit do Česka a věnovat se trenéřině.“

Ovšem když se jako prvoligový obránce Havířova rozhodoval Jakub Petr, co půjde studovat, nebyla ve hře jen sportovní fakulta a následná trenéřina.

„Byla tam samozřejmě i sportovní žurnalistika, televize atd. Těch směrů tam bylo více. Rád mluvím, takže ani do budoucna tuhle možnost, že bych potom začal kritizovat hokejové dění, trenéry, hráče a tak, nevylučuji (smích)“.

I když se na dráhu novináře nevrhl, tak pozitivní vztah k médiím v Jakubu Petrovi přetrvává.

„Všechny sportovní servery, noviny… Asi už jsem starší, protože já ty papírové noviny mám rád. Čtu je každé ráno s kávou. V autě je to na uvolnění hudba a potom samozřejmě Radiožurnál. Poslouchám nejen hokejové zprávy. Teď je aktuální politika, poslouchám zprávy ze světa. Doma mi často běží CNN a BBC.“

Plzeň suverénně zvládla zápas proti Mladé Boleslavi, Hradec Králové v prodloužení porazil Zlín Číst článek

Ve Vítkovicích si Jakub Petr jako správný trenér prošel žákovskými, dorosteneckými i juniorskými kategoriemi. Takže jako trenér prvního týmu a generální manažer zná v klubu vše.

„Začal jsem tady se čtvrtou, pátou třídou. Potom to sice šlo strmě nahoru, ale byly tam dorosty, byly tam juniorky a dodneška jednou dvakrát do týdne chodím s žáky na individuální tréninky ještě i s trenéry zespoda. Je to takový refreshment: člověk vidí pokroky mladých kluků, to jejich nadšení a uvědomí si, proč to vlastně začal dělat. Samozřejmě A tým už je trochu něco jiného.“

První Australan v NHL

Právě Jakub Petr stojí za kariérou prvního Australana v NHL. Nathana Walkera přivedl ve třinácti letech do Vítkovic, o deset let později se letos dočkal prvních zápasů v NHL i prvního gólu.

„Kdyby o tom natočili film, tak si řeknu, že je to zase jeden z těch klasických vymyšlených slaďáků. Walker je v Austrálii celebrita. Co vím, tak mu tam přál premiér. On je příkladem, co se dá pílí dokázat. On samozřejmě jakýsi talent měl, ale on si toho dokázal v životě hodně odepřít. Ještě v tom věku, kdy sem přišel, z Austrálie do Ostravy, obzvlášť v zimním období. Tenhle příběh mě baví a určitě to budu používat dál, jako takovou motivaci dalším klukům.

Austrálie zanechala v Jakubu Petrovi hlubokou stopu, dovolenou po sezoně nejčastěji směřuje do podobných destinací.

„Když se udělají nějaké ty dva tři týdny volna po sezoně, tak pak přijde na řadu vyhledávání atraktivních destinací, kde se dá surfovat. Je to takový návrat k životu v Austrálii. Hledáme místa po celém světě, kde potom zrelaxujeme.“

Sparta pod novým trenérem podlehla Brnu. Vítkovice v přímém boji o páté místo porazily Chomutov Číst článek

Jako krátkodobý únik od hokeje baví Jakuba Petra další sporty. A spolu s asistentem Pavlem Trnkou jsou milovníci surfu.

„Fotbal, tenis, basket jeden na jednoho nebo tři na tři streetball, beach volejbal… V zimě, když nám to dovolí čas, tak je to určitě lyžování, snowboarding. Je bomba, když se podaří na dva, na tři dny utéct do Alp. Když je atmosféra třeba napjatější, tak i s Pavlem Trnkou, taky nějakou dobu žil u oceánu, unikáme přes klipy na internetu do destinací, kde je ten život na pláži. To mě samozřejmě láká nejvíc. Surfing je prostě droga.“

Velkou drogou vedle surfování je ale pochopitelně hokej a v tomto případě vítkovický. Jakub Petr dostal ostravský klub aktuálně na třetí místo tabulky a sezonu po sezoně se s týmem zlepšuje.

„Teď je na mě, abych tu důvěru splatil v následujících sezonách, a to pokud možno co nejdříve a nejen jim ale i celé ostravské veřejnosti,“ doplňuje Jakub Petr.

Když Vítkovice získaly poslední mistrovský titul v roce 1981, bylo mu něco přes sedm let a chodil s dědou na starý stadion Josefa Kotase jako divák. Dnes sleduje zápasy Vítkovic od ledu - z trenérských pozic.