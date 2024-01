Je to můj dětský sen, zářil po vítězné brance proti Kanaďanům dvougólový střelec Štancl

Hokejová reprezentace do 20 let postoupila na mistrovství světa do semifinále. Vyrovnaný duel s Kanadou rozhodl jen 11 sekund před koncem třetí třetiny šťastnou střelou Jakub Štancl.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkali po vítězném čtvrtfinále mistrovství světa hokejisté národního týmu do 20 let

„V ten moment jsem moc nevěděl, co se to stalo. Dostal jsem puk mezi kruhy od Honzy Bechera, v hlavě jsem měl jen dostat to na bránu. Šťastně se to odrazilo a pak už si moc nepamatuju, protože to bylo něco neskutečného,“ popsal gólovou euforii jeden z hlavních strůjců vítězství nad Kanadou Jakub Štancl.

Český útočník v úvodní třetině otevřel skóre ranou z dálky na bližší tyč, aby ho pak 11 sekund před koncem po šťastném odrazu obránce soupeře také uzavřel.

„Jen jsem koukal jak blázen a pak jsem hodně křičel, když jsem jel ke střídačce. Je to vlastně můj dětský sen, bylo by hloupé, kdybych novinářům řekl, že s nimi nechci mluvit. Snažím se užít si to, ale ne moc, protože se musíme připravit na semifinále,“ řekl osmnáctiletý odchovanec pražské Slavie, který se po zápase musel vyrovnat s až nebývalým zájmem novinářů - nejen těch českých, ale i kanadských nebo domácích švédských.

Týmová práce

Rozhodující gól čtvrtfinále jako by byl odměnou českých juniorů za obětavou práci během celého duelu, který soupeři zblokoval skoro dvě desítky střel a pomáhal tak výborně chytajícímu brankáři Michaelu Hrabalovi.

„Byl to celkem záhul, dost nás tlačili. Týmový výkon skvělý, myslím, že jsme do toho šli nasazení už od začátku. Ve druhé třetině byl trochu výpadek, ale v poslední třetině jsme to napravili. Jsem vděčný, protože na gólmanovi se to vyhrát nedá, byl to týmový výkon, takže to musíme přenést do dalšího utkání,“ říká Hrabal, který se tak s juniorským národním týmem může těšit na semifinále světového šampionátu.