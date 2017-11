Jakub Voráček byl poprvé po šesti zápasech bez bodu, Philadelphie prohrála už poosmé v řadě

Philadelphia na ledě Pittsburghu vedla 3:1 a 4:3, ale o náskok pokaždé přišla. Vyrovnání na 4:4 zařídil 64 vteřin před koncem třetí třetiny při power play Penguins útočník Jake Guentzel.

Pittsburgh do nastavení vstupoval v početní výhodě, jelikož patnáct vteřin před uplynutím základní hrací doby byl za zdržování hry vyloučen Voráček. Penguins sice přesilovku nevyužili, ale usadili se v útočném pásmu a tři vteřiny po návratu nejproduktivnějšího hráče Flyers na led rozhodl o výhře domácích tečovanou střelou Sidney Crosby.

Philadelphia nezvládla už třetí prodloužení v řadě, v posledních šesti utkáních v nastaveném čase nebo na nájezdech prohrála popáté.

Třicetiletý kapitán Pittsburghu k vítězné trefě přidal i dvě asistence a bodoval počtvrté za sebou. Opačnou bilanci zaznamenala první hvězda zápasu Guentzel, s třinácti góly nejlepší střelec posledního play off.

