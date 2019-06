Voráček: Krejčí je v Čechách nedoceněný. Je natolik chytrý hráč, že si tempo hry určuje podle sebe

Když se rozdělují místa na stupních vítězů, málokdy dostane tolik prostoru pro chválu ten, který skončil až čtvrtý. Stalo se to ale při vyhlášení ankety Zlatá hokejka. Tu vyhrál David Pastrňák potřetí za sebou, galavečer nestihl. Stejně jako jeho klubový spoluhráč David Krejčí. Praha 11:01 18. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Jakub Voráček na vyhlášení ankety Zlatá hokejka | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Je to pocta. Je moc příjemné, že si hodně lidí všimlo, jak jsem hrál,“ alespoň na dálku po telefonu poděkoval Krejčí za umístění mezi českou elitou.

Zlatou hokejku vyhrál potřetí v řadě David Pastrňák z Bostonu. Velké poctě se ale na galavečeru dostalo jeho klubovému spoluhráči.

A i když vyhrál jeho mladší kolega z Bostonu a Krejčí byl čtvrtý, vyzdvihl Jakub Voráček z Philadelphie právě Krejčího výjimečnost.

„Je centr, on diktuje tempo hry. A to je hrozně těžké dělat a on je natolik chytrý, natolik zkušený hráč, že si tempo určuje podle sebe. Nelétá, kam nemusí, a když má puk na hokejce, tak většinou to má hlavu a patu. Myslím si, že je v Čechách nedoceněný,“ vysvětlil Radiožurnálu Voráček, který v anketě skončil třetí za Hertlem a Pastrňák.

Tohle útočné trio je popravdě hodně na očích. Pastrňák a Hertl střelci, Voráček reprezentační kapitán na mistrovství světa.

Pak následuje Krejčí. „Dělají to strašně moc média, popravdě. Když uděláte s Krejčím dva rozhovory za sezónu a se mnou, s Pastou nebo s Hertlikem jich uděláte patnáct, tak samozřejmě jsme na očích víc. Není to jenom o tom, ale podle mě je to velkou součástí,“ říká Jakub Voráček.

Teď už trojnásobný vítěz Pastrňák na Zlaté hokejce mluvit ani nemohl, byl totiž na cestě ze Spojených států, a pokud vše půjde podle plánu, velkou sochu hokejisty dostane potřetí za sebou ještě v úterý dopoledne.