Voráčkova trefa pomohla Philadelphii k výhře, gólman Francouz v brance Colorada chyběl

Hokejový útočník Jakub Voráček pomohl v úvodním utkání 1. kola play off NHL gólem k výhře Philadelphie 2:1 nad Montrealem. Colorado, na jehož střídačce zůstal brankář Pavel Francouz, vstoupilo do vyřazovací části vítězstvím 3:0 nad Arizonou. Washington promarnil v prvním zápase série s New Yorkem Islanders dvougólové vedení a prohrál 2:4.

