Fanoušci byli hlasitější než na normálním zápase v Americe, chválil po pražském utkání NHL Voráček

Hokejisté Philadelphie vyhráli ve svém úvodním utkání NHL v Praze nad Chicagem 4:3. Ve vyprodané libeňské hale se představili také tři čeští útočníci – Dominik Kubalík, David Kämpf a Jakub Voráček – ani jeden ale v utkání nebodoval. Pro posledního jmenovaného ale byly důležité tři body. Praha 7:53 5. října 2019

Slavnostní nástup si na ledě užili všichni tři Češi, radost z vítězství měl ale nakonec jen jeden z nich, ten nejslavnější – Jakub Voráček.

„Nasazení bylo opravdu velké, bylo hodně šancí. Ani jeden tým nehrál žádného zanďoura, bylo to nahoru dolů, hodně přečíslení. Myslím, že se hokej musel líbit,“ řekl po zápase Radiožurnálu útočník Philadelphie.

„Jsem rád, že byla dobrá atmosféra, což bylo dané i hrou. Kdyby to byl zápas bez šancí, tak se do toho lidé tolik nedostanou, ale moc jsem si to užíval. Bylo to hlasitější než na normálním zápase v Americe, což je velice pozitivní. Doufám, že lidé půjdou domů s dobrým pocitem a že si to užili,“ dodává Voráček.

Český útočník si sice v utkání žádný kanadský bod nepřipsal, jeho spoluhráči ale tvrdí, že Flyers vyhráli i kvůli němu, ale hlavně pro něj.

„Vědí, jak mluvím o České republice, o Praze a naší kultuře. Hodně kluků tady ještě nebylo, zjistili, že je to tu parádní. Potěší to, protože to byl asi můj poslední zápas NHL v Praze. Moc jsem si to užil se vším všudy,“ uzavřel Voráček.

Další zápasy NHL ho totiž čeká zpátky v Severní Americe. Kdy se nejslavnější hokejová soutěž světa vrátí do Prahy, jisté není.