Jakub Voráček pomohl k výhře Philadelphie, Calgary bez Jaromíra Jágra opět prohrálo

Philadelphia se zhruba týden bude muset obejít bez gólmana Michala Neuvirtha, kterého kvůli zranění v dolní části těla zapsala na listinu zraněných hráčů. Flyers výhrou v Calgary 5:2, na níž se třemi asistencemi podílel Voráček, zastavili desetizápasovou sérii proher.

V Edmontonu začaly padat branky až ve druhé třetině. Domácí se zásluhou Leona Draisaitla ujali vedení, ale Jordan Weal a Dale Weise obrátili skóre ve prospěch Flyers. U obou tref asistoval kapitán Claude Giroux.

Voráček bodoval v 45. minutě, když ve středním pásmu přihrál na modrou čáru najíždějícímu Michaelu Rafflovi, který samostatný únik proměnil.

Branka rakouského útočníka se nakonec ukázala jako vítězná. Oilers se povedlo zásluhou Ryana Nugenta-Hopkinse pouze snížit. Dva body pro Philadelphii zpečetil gólem při power play Edmontonu Wayne Simmonds.

