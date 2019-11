Pozici jsem si vydřel a zapadl do týmu, říká druhý nejlepší střelec Capitals Jakub Vrána

Český hokejový útočník Jakub Vrána je v aktuální sezoně druhým nejlepším střelcem Washingtonu. Přestože je mu teprve třiadvacet let, v loňském roce už zvedl nad hlavu i Stanley Cup. Triumf v nejslavnější hokejové lize světa by rád zopakoval a věří, že pozici v týmu si vybudoval tvrdým tréninkem. Washington 9:52 24. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Vrána | Zdroj: Profimedia

Je mu teprve třiadvacet let, ale nastoupil už k dvoustému prvnímu utkání v základní části. A přestože Capitals zápas s Vancouverem po nájezdech prohráli 1:2, český hokejista účastník mistrovství světa v Bratislavě mohl být spokojený.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jakub Vrána hovoří o své aktuální formě a atmosféře v týmu Capitals

Do sítě Canucks to byla pro Vránu letos už jedenáctá trefa a k tomu má na kontě i osm asistencí. Jasný důkaz toho, že sebevědomí mu rozhodně nechybí.

„Já měl ve Washingtonu sebevědomí vždy. Teď mi ale trenér hodně věří, protože si rozumím s klukama, se kterými už dva, tři roky hraju a na ledě se umíme najít,“ prozradil třiadvacetiletý útočník Radiožurnálu.

První hokejové krůčky zvládl v pražské Slavii. Později ale za mnohé vděčí trenéru Zbyňku Zavadilovi v pražských Letňanech. Těží také ze zkušeností získaných v juniorském věku ve Švédsku. V dresu Washingtonu je dokáže prodat.

Hokeji obětoval všechno

„Rok od roku se tu cítím lépe. Pozici jsem si vydřel a zapadl do týmu a tak dostávám více prostoru. Na přesilovky sice zatím moc nechodím, ale snažím se každý zápas přinést energii do týmu. Jsem rád, že se nám daří a že je tu pozitivní nálada.“



Hokeji vlastně všechno obětoval. Věděl a ví, že nic není zadarmo. Zvykl si na tvrdou dřinu.

„Na každý úspěch s musí každý hráč nadřít. Já jsem si vždycky přidával a ještě to dělám do a vyplácí se to. Nemůžu se ale uspokojit, musím pořád makat a snažit se střílet, aby to tam padalo,“ naráží na svoji střeleckou produktivitu Vrána.

teď

V dresu Capitals trpělivě čekal na svou šanci. Dočkal se a odměna v roce 2018 byla sladká. Sáhl si na trofej, o které sní snad každý hokejista.

„Počkal jsem si a vyplatilo se, vyhrál jsem Stanley Cup. Tím to ale nekončí, každý rok je výzva dostat se do play off, což je u nás prioritou a další výzva je Stanley Cup. Podařil se nám dobrý start a chtěli bychom trofej vyhrát znovu.“

Ovečkin a pak už Vrána

Žádný tlak si ve Washingtonu nepřipouští. Nakonec, je aktuálně druhým nejlepším střelcem týmu po Alexandru Ovečkinovi.

Bezprostředně po utkání s Vancouverem se mohl stejnou pozicí pochlubit v tu chvíli také ve statistikách českých hokejistů aktuálně působících v NHL. Hned za Davidem Pastrňákem. O ataku obou lídrů ale zatím moc nepřemýšlí.

„Já dávám góly ve hře pět na pět, ale na přesilovku se nedostanu, tak uvidíme. Jsem hlavně rád, že se nám daří,“ dodal Jakub Vrána k zatím vydařené sezóně v NHL.