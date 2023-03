Beru to jako novou šanci. Vrána se na premiéru v týmu St. Louis těší. Trenér věří, že schopnosti má

Nový tým, nová šance na sebe v dobrém upozornit. I to si mohl říct hokejista Jakub Vrána poté, co ho Detroit vyměnil do St. Louis. Pak se sice složitý ročník rodákovi z Prahy znovu trochu zkomplikoval, když musel odložit svůj debut v barvách Blues, další utkání by ho už ale minout nemělo. New York 18:39 7. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Vrána v dresu Detroitu | Foto: Tim Fuller | Zdroj: Reuters

Hokejista Jakub Vrána prožívá turbulentní sezonu. Hned po začátku NHL nastoupil do asistenčního programu, který pomáhá hráčům i jejich rodinám v případě psychických problémů nebo závislostí.

Jakub Vrána zažije v brzké době už podruhé malé hokejové vítání. Teprve před dvěma týdny se totiž vrátil na led NHL, a to po více než čtyřměsíční pauze. To bylo ještě v dresu Detroitu, teď už ho ale čeká jiný trikot - a to ten týmu ze St. Louis.

„V Detroitu to zkrátka nešlo tak, jak mělo. A proto když mi zavolali, že jsem byl vyměněn, tak jsem to přivítal,“ naráží Vrána na fakt, že na podzim strávil několik týdnů v tzv. asistenčním programu, který pomáhá hokejistům například s psychickými problémy nebo se závislostmi.

Změna prostředí

Po návratu umístil Detroit českého útočníka na farmu, a při zápasech hlavního týmu se pak Vrána objevoval spíš jako zdravý náhradník na tribuně, než v hokejové výstroji. I proto změnu prostředí přivítal.

„Beru to jako novou šanci. Zatím se mi tu líbí, všichni jsou na mě milí, pomáhají mi, a já se nemůžu dočkat, až naskočím do zápasu,“ těší se Vrána.

Přesun do týmu Blues ale jako by dokreslil, jak těžkou sezonu za sebou sedmadvacetiletý hokejista má. První utkání za St. Louis měl totiž odehrát na ledě soupeře v Los Angeles. Do Kalifornie ale přiletěl kvůli sněhové bouři pozdě, a navíc bez kufrů, které se cestou ztratily. Debutovat tak Vrána nejspíš bude až v noci na středu v Arizoně.

„Víme, že má za sebou asistenční program, ale mluvili jsme s ním o tom, a jsme moc rádi, že mu můžeme dát druhou šanci. Teď je na něm, jak ji uchopí. Ale když se podíváte na jeho dovednosti, tak není pochyb o tom, že je hráčem do prvních dvou formací, a my mu chceme umožnit, aby to ukázal,“ popisuje generální manažer St. Louis Doug Armstrong, jaká mají Blues od Vrány očekávání. Jestli je vítěz Stanleyova poháru z roku 2018 naplní se teprve ukáže.