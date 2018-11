O hokejisty Washingtonu je velký zájem. ‚Vyhráli jste, tak se to celý rok s vámi potáhne,‘ říká Vrána

Od začátku sezony poslouchají, že hrají jako úřadující šampioni a bude to trvat až do poloviny příštího roku. O hokejisty Washingtonu Capitals je prostě v NHL zájem, protože i s českými hráči vyhráli v minulé sezoně Stanley Cup. A tuhle nálepku mají pro celou tuto sezonu. New York 10:25 25. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Vrána byl první hvězdou Washingtonu | Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports | Zdroj: agentura Reuters

„Myslím, že je to všude, kam přijedeme. Je tam víc novinářů, jelikož jsme vyhráli Stanley Cup,“ říká pro Radiožurnál v šatně Washingtonu v Madison Square Garden útočník Jakub Vrána.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jakub Vrána nastupuje v dresu obhájců z Washingtonu. Přímo v hokejové kabině s ním mluvil reportér Radiožurnálu František Kuna

„Vyhráli jste to, tak se to celý rok s vámi potáhne. Musíte to nějakým způsobem lidem, hlavně fanouškům vrátit a o to se snažíme,“ ví český hokejista, který v létě slavil Stanley Cup i se spoluhráčem Michalem Kempným.

Teď už ale sbírají body v nové sezoně. Jakub Vrána naposledy na ledě Rangers za vstřelený gól. Po zisku nejslavnější hokejové trofeje oba ale shodně tvrdili, že si možná ještě neuvědomují, co dokázali.

„Vyhrál jsem to první rok, co jsem v NHL. Za takových pár let můžu říct. Teď nemůžu říct, jaký je to výborný pocit. Je to sen, ale ještě jsem sám nepoznal, jak těžké je to vyhrávat, protože někteří hráči na to čekají i deset let,“ myslí si útočník.

Vrána, Faksa a Kämpf dokázali skórovat, Laine z Winnipegu nastřílel St. Louis pět branek Číst článek

„Když jsem viděl, jak třeba Ovečkin nebo Bäckström hrají tady v té lize a ještě to nevyhráli a teď se jim to podařilo. Sám jste mohl vidět, jaký napětí v nich bylo, samozřejmě taky i ve mně. Ale tihle hráči tady už pár let hrají. Už zažili nějaké zklamání, takže si toho víc váží. Já si toho taky vážím, ale ještě jsem nepocítil, jaké je to delší dobu hrát v NHL,“ uvědomuje si Vrána.

V týmu má stále spoluhráče Michala Kempného, kdo ale přibyl, je útočník Dmitrij Jaškin, který přišel ze St. Louis a teď pociťuje, že hraje za obhájce titulu.

„Je to určitě rozdíl. Ti kluci si věří a ví, co pro to mají udělat. Posledních pár zápasů, kdy jsme prohrávali, tak to dokazuje sílu týmu, že se umí zvednout a že ti lídři potom dokážou ten zápas rozhodnout,“ dodává Jaškin.