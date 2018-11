‚Byl jsem nervózní a bylo to znát.‘ Obránce Jakub Zbořil poprvé zažil atmosféru slavné NHL

Otec obětoval stavební firmu a po letech za to dostane lístky na NHL. Poprvé v ní nastoupil jeho syn. Přesně takhle se chce po letech odvděčit Jakub Zbořil, který má za sebou první utkání za Boston. Přímo v Dallasu s ním mluvil reportér Radiožurnálu František Kuna. Dallas 11:51 17. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Zbořil v šatně Bostonu | Foto: František Kuna | Zdroj: Český rozhlas

Na dopolední rozbruslení už Jakub Zbořil věděl, že večer poprvé nastoupí v NHL. „Když mě zavolali v pondělí, tak jsem se začal potit a nastala docela nervozita. Teď si docela věřím, že uhraju dobrý zápas,“ popisoval nervozitu pro Radiožurnál hokejista.

„Každý malý hokejista, co vyrůstá, dře na sobě a chce se jednou dostat do téhle ligy. Jenom když o tom mluvím a vzpomínám na to, čím vším jsme si jako rodina prošli a najednou jsem tady, tak se mi dělá husí kůže,“ říkal před zápasem Zbořil a vzápětí dodal, čeho se jeho otec vzdal.

„Když jsme vyrůstali s bráchou, tak táta se o nás staral víceméně sám kolem hokeje. Obětoval svojí stavební firmu a obětoval nám celý svůj život. Je to pro mě teď výjimečné, že mu to můžu oplatit, že se ukážu v prvním týmu,“ těšilo Zbořila a prý hned, jak bude hrát Boston doma, koupí tátovi letenku.

'Jak jsem zavřel oči, myslel jsem na zápas.'

O sedm hodin později zažil Jakub Zbořil na ledě Dallasu svojí premiéru v NHL dresu Boston Bruins a po utkání se k němu slétli nejdříve američtí novináři. Český obránce jim odpovídal ještě v tričku týmu Providence, za který nastupuje.

Jakub Zbořil v obležení amerických reportérů po zápase proti Dallasu | Foto: František Kuna | Zdroj: Český rozhlas

„Cítil jsem se trochu víc sebevědomě. I když. Snažil jsem se na hotelu vyspat aspoň na hoďku, dvě. Nešlo mi spát, jak jsem zavřel oči, tak jsem začal přemýšlet o zápase. Na ledě jsem se cítil fyzicky dobře. Byl jsem nervózní, když jsem šel do zápasu, a bylo to znát. Byl jsem na puku, ale trošku jsem se bál s tím něco udělat,“ přiznává Zbořil.

„Když jsem si vzal telefon, tak jsem viděl zprávy od táty, který mi moc gratuloval, od pár kamarádů a od Jana Kováře, který mi gratuloval. Jsme se docela sblížili, jak je v Providence. Výborný kluk. Jsem moc ráda, že jsem ho poznal“ říká Zbořil o Janu Kovářovi.

Ten zatím zůstává na farmě v Providence. A na rozdíl právě od Zbořila, na svojí premiéru NHL zatím čeká.