Byl jsem ve správný čas na správném místě, říká po svém prvním extraligovém hattricku plzeňský Eberle

Životní odpoledne prožil hokejista Jan Eberle. Ten v této sezóně skóroval do dnešního zápasu v Chomutově pouze třikrát a šestnáct utkání čekal na přesný zásah. O výhře 3:2 v utkání 31. extraligového kola rozhodl na severu Čech třemi brankami. Chomutov 20:36 30. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Eberle (vpravo) s Janem Kovářem při zápase proti Chomutovu | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

„Je to úžasný zážitek. Je to krásný pocit dát tři góly. Dneska jsem je dal já, příště je může dát někdo jiný. Snažili jsme se tlačit do brány. Dneska se nám to vyplatilo. Byl jsem ve správný čas na správném místě a dorážel jsem vždycky do prázdné brány“ radoval se Jan Eberle. Tomu je 29 let, s hattrickem má ale první zkušenost.

Hokejisté Sparty po čtyřech porážkách vyhráli, Liberec otočil zápas se Zlínem Číst článek

„Nebyl ještě žádný. Byl to první v extralize a mám z toho ohromnou radost. Říkal jsem si, že bych za tu kariéru mohl nějaký stihnout a tak to mám odškrtnuté,“ usmíval se kladenský odchovanec.

V Chomutově se v této sezóně plzeňským hokejistům daří prožívat hattrickové zápasy. Na začátku sezóny dal na severu Čech čtyři góly Vojtěch Němec, tentokrát skóroval třikrát Eberle.

„Asi si budeme příště losovat v kabině, kdo ho dá. Nechci to ale nějak shazovat. Kdo tady byl na hokeji, tak viděl vyrovnané utkání do poslední vteřiny,“ myslí si plzeňský útočník.

„Jsme rádi, že jsme to překlopili, že jsem to dal já, je bonus. Kdokoliv jiný mohl dát ty góly, měli jsme tam mraky šancí, Chomutov taky a byl to vyrovnaný zápas do poslední vteřiny,“ uznal kvality soupeře Eberle.

Dramatický duel nakonec rozhodl Eberle čtyřicet sekund před koncem třetí třetiny. Na poslední dvě střídání ho plzeňský kouč Ladislav Čihák poslal do útoku k oporám Gulašovi s Kovářem a tento tah vyšel dokonale.

„Měl jsem to nějak v hlavě, že bych tam tohohle chtěl dávat. Říkal jsem si, že dal dva góly a Guly s Kovym si vytváří šance. I Míra Jindrák s nimi hrál dobře. Ale vsadil jsem na toho, kdo dal dva góly a má na to čuch. Jsem rád, že to vyšlo,“ potěšil zásah do sestavy trenéra plzeňských hokejistů Čiháka.

GÓÓÓL ŠKODOVKA!

HONZA EBERLE kompletuje HATTRICK!

Díky jeho třetí trefě otáčíme v Chomutově v poslední minutě skóre a vedeme!#TELH #CHMvPLZ pic.twitter.com/kn9r46lR3e — HC Škoda Plzeň (@HC_Plzen) 30. prosince 2018