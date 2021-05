‚Je ostrý a drzý, to se trenérům líbí.‘ Jeník vstoupil do NHL ve velkém stylu, první dva zápasy skóroval

Zajímavý vstup do NHL má český hokejista Jan Jeník. Dvacetiletý útočník zatím odehrál v dresu Arizony Coyotes jen dva zápasy, v obou ale dokázal skórovat. Na postup do play-off už to Arizoně nestačlio, přesto si dvacetiletý útočník alespoň vylepšil pozici v týmu pro další sezonu.

Arizona 15:00 10. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít