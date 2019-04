Gulaš, Kovář, gól. ‚Musíme si na ně dávat pozor,‘ burcují po prvním semifinále v Třinci

Jan Kovář dal v prvním semifinále dva góly a na jeden přihrál. Milan Gulaš měl ve středu opačnou bilanci 1+2. Třinecký plán dát si na ně pozor nevyšel.

Liberec na úvod extraligového semifinále porazil Kometu 4:3 v prodloužení, slaví i Plzeň Číst článek

„Nezaměřili jsme se na ně tak, jak jsme chtěli. Jsou hráči, na které si musíme dávat víc pozor. Když se podívám na náš tým, nehráli jsme, co chceme. Nemělo to parametry play off. Nešla nám vlastní hra, přesilovky, oslabení. Co mě mrzí a štve, že nám nešla bojovnost,“ kritizoval po utkání zkušený třinecký útočník Jiří Polanský.

Indiáni Oceláře přestříleli na jejich vlastním ledě, Dominika Frodla v brance Plzně překonal jen Martin Růžička z nájezdu. I gólman Západočechů ale chválil hlavně své zkušenější spoluhráče z prvního útoku: „Rozhodli zápas, k tomu není co dodávat,“ usmíval se Frodl.

Milan Gulaš byl vyhlášen mužem utkání, ale prý má v play-off zvláštní režim a mluvit s médii bude až po sérii. Zato jeho spoluhráč Jan Kovář mezi novináře přišel.

„Věděli jsme, že Třinec trošku stál, měl tu sérii rychlou. My jsme byli trošku víc rozehraní a na začátku to bylo vidět. Využili jsme to, ale druhé utkání bude úplně jiné. Třinec do toho asi půjde jinak“ tuší Jan Kovář, že čtvrteční druhý zápas bude z třinecké strany asi daleko ostřejší.

Svůj první semifinálový gól dal ve 34. minutě z netypického přečíslení čtyři na jednoho. „Naposled jsem to jel někdy na tréninku. Skvělou práci odvedl Petr Straka, který to pro nás vybojoval. Klobouk dolů, takhle musíme hrát všichni,“ chválil dvougólový střelec.

V pokračování série se ale na další pohodlné góly moc těšit nemůže. „Všichni víme, že to jsou kvalitní hráči. Musíme si na ně dávat pozor a nemůžeme si dovolit hrát takhle naivně,“ burcuje Petr Vrána, třinecký hokejista se zkušenostmi z NHL.

Druhý zápas semifinálové série se bude hrát v Třinci od pěti hodin odpoledne. O dvě hodiny později přivítají Bílí Tygři Liberec na svém stadionu Kometu a budou se snažit o druhou výhru.