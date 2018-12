Hokejista Jan Kovář se vrací do Čech, podepsal měsíční smlouvu s Plzní

Hokejový útočník Jan Kovář se už dál nesnaží prosadit do NHL. Po pokusech v organizacích NY Islanders a Bostonu se vrátil do Česka a podepsal smlouvu na jeden měsíc s Plzní. Nastoupit by mohl už v pátek v Litvínově.

