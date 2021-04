Jan Kovář ovládl produktivitu švýcarské hokejové ligy. V 52 zápasech nasbíral 63 bodů

Český hokejový útočník Jan Kovář z Zugu sice v závěrečném utkání v základní části při výhře nad Bielem 3:1 nebodoval, přesto uhájil vítězství v produktivitě NLA. V 52 zápasech nasbíral 63 bodů za 16 branek a 47 asistencí a napodobil Dominika Kubalíka. Tomu se to podařilo jako prvnímu českému hokejistovi v sezoně 2018/19 v barvách celku Ambri-Piotta před odchodem do Chicaga do NHL.

