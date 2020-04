‚Pomohla mi zkušenost z dospělého hokeje.‘ Myšák v Kanadě rychle zapadl a patří k oporám týmu

V juniorské soutěži se Myšák bleskově rozkoukal. Za 22 zápasů stihl nastřílet 15 gólů, přidat deset asistencí a zaznamenat dva hattricky.

„Vždycky to může být lepší, ale vidím to pozitivně. Chystal jsem se na play-off, ale bohužel situace ve světě je taková, že se muselo zrušit,“ mrzí Jana Myšáka předčasné ukončení sezony kvůli pandemii koronaviru.

Do kanadského klubu přišel v průběhu sezony a mile ho překvapilo, jak rychle do týmu zapadl. „Kluci byli od začátku výborní, nikdy jsem nic takového v Česku nezažil. Přišel jsem a od prvního dne se ke mně všichni chovali, jako kdyby byli od osmi let moji nejlepší kamarádi. To jsem zíral, bylo to strašně hezké,“ popsal Radiožurnálu své přijetí v klubu.

Litvínovský odchovanec přízeň spoluhráčům oplatil a hned se stal klíčovým hráčem. Pomohla mu zkušenost s dospělým hokejem z české extraligy.

„Sám sebe bych popsal jako chytrého hráče, který se vyzná. Měl jsem už zkušenosti z dospělého hokeje, kde se hodně řeší taktika a další věci na profesionální úrovni, což mi určitě pomohlo. Rozhodují tam detaily, kde se pohybovat, kde jezdit. Už jsem v těch vodách uměl plavat, takže mi nedělalo potíž se přizpůsobit na věci, které po mně trenér chtěl. Už jsem věděl, jak to funguje,“ vysvětlil talentovaný útočník.

Zatímco v Česku musel používat sedmnáctiletý Myšák na helmě mřížku, v Kanadě si poprvé v životě vyzkoušel hrát bez ní.

„Může se hrát s plexisklem, mají je i šestnáctiletí kluci. Samozřejmě jsem si ho vzal, první zápas, a co se nestalo. Dvakrát jsem krvácel ze rtu – jednou o plexisklo a podruhé od hokejky. Upozorňoval mě na to i Viktor Hübl, že jakmile sundám košík, tak při první příležitosti budu krvácet,“ usmíval se Myšák, který si po této zkušenosti ihned nakoupil chrániče zubů.

JAN JAN JAN MYSAK!!!



Mysak with the hatty to put the Dogs up 5-2! #GoHAM pic.twitter.com/mnkOwKyWjY — Hamilton Bulldogs (@BulldogsOHL) February 15, 2020