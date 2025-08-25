Mistr světa Rutta opouští NHL. Nově bude hrát ve švýcarské lize za Ženevu

Hokejový obránce Jan Rutta se po osmi letech vrací ze zámoří do Evropy. Pětatřicetiletý loňský mistr světa z Prahy a dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru podepsal dvouletou smlouvu se Servette Ženeva. Švýcarský klub o tom informoval na svém webu.

Jan Rutta během oslav na Staroměstském náměstí

Jan Rutta během oslav na Staroměstském náměstí | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jsme rádi, že jsme získali tak fyzicky zdatného a zkušeného obránce. Jan je výborný bruslař se skvělým pohybem, což umožňuje jeho využití ve všech (herních) situacích,“ uvedl sportovní manažer Marc Gautschi s tím, že Rutta bude mít velký prostor na ledě. „Má za sebou hodně úspěchů a svou pracovní morálkou bude vzorem pro naše mladé hráče,“ věří.

Ženeva v minulém ročníku švýcarské ligy skončila dvanáctá a nepostoupila do play off.

Rutta odešel do NHL v roce 2017 a postupně hrál za Chicago, Tampu Bay, Pittsburgh a poslední dvě sezony za San Jose. Stanley Cup získal v letech 2020 a 2021 v dresu Tampy Bay. V kanadsko-americké soutěži odehrál 417 zápasů, ve kterých vstřelil 23 branek a přidal 75 asistencí. Další tři góly a osm asistencí si připsal ve 49 utkáních play off.

Odchovanec Písku se loni podílel na triumfu na domácím mistrovství světa, startoval i na šampionátech v letech 2017 a 2019. V české extralize hrál Rutta jen za Chomutov.

