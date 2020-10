Jihlavští hokejisté jsou bez výplat. Obránce Strejček dělá dvanáctihodinové směny, zametá piliny či bahno

Místo tréninku na brigádu. I takový je teď život některých jihlavských hokejistů. Prvoligový klub neposlal hráčům minulý měsíc výplatu, a hned několik hokejistů Dukly se proto rozhodlo jít na brigádu. Je to také příběh Jana Strejčka, který mluvil s reportérem Radiožurnálu po dvanáctihodinové směně. Jihlava 10:25 28. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Horácký zimní stadion v Jihlavě | Zdroj: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

„Je to šílený. Jít od šesti do sedmi do práce. Za tmy ven, za tmy domů... člověk nestíhá vůbec nic, celý den je pryč a je hrozně unavený,“ vypraví hokejista Jan Strejček. Aktuálně v jihlavské firmě zametá piliny.

„Včera jsme byli venku, to nebylo příjemné, protože byla zima, zametali jsme bahno a takové věci. Dneska jsme byli v příjemnějším prostředí, byli jsme v hale, kde bylo tepleji a zametali jsme tam právě ty piliny,“ popisuje Strejček. Místo hokejky drží v rukou koště a kotouč, který vozí, je trochu jiný než ten od ledu.

Už týden bez tréninku. ‚Po restartu se zvětší hrozba zranění,‘ varuje lékař hokejové reprezentace Číst článek

„Ono se řekne zametání... to je pohoda, ale dneska jsme dohromady naplnili čtyři kontejnery pilin. Já osobně jsem za den nachodil 17 kilometrů. Ono se to nezdá, ale 12 hodin na nohou je nesmírně těžkých,“ vypráví.

Na cvičení po práci už nemá hokejista moc sílu, ani pomyšlení. „Jsem rád, že si lehnu k televizi a po deváté hodině usínám, jelikož ráno zase vstávám.“

To všechno dělá Strejček proto, že nedostal od jihlavské Dukly výplatu a nechce sahat do svých úspor. „Opravdu mě to překvapilo, nečekal bych to. Zvláště u Jihlavy, klubu s jedněmi z největších ambic na postup do extraligy. Příští rok navíc chtějí stavět nový zimák,“ říká.

Nicméně jihlavský hokejista věří, že se situace brzy vyřeší. „Parta a trenéři jsou super. Věřím, že se to brzy rozjede a že uděláme nějaký výsledek,“ dodává Strejček.