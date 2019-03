Jágr skóroval v play-off po sedmi letech. ‚Moc jsem toho neodehrál, jsem rád za každý gól,‘ říká

Jaromír Jágr udělal ve 35. minutě zápasu radost většině diváků na vyprodaném kladenském zimní stadionu, když při přesilové hře zužitkoval Plekancovo vybídnutí a z levého kruhu z první trefil puk přesně na bližší tyč.

„Teď jsem rád za každý gól. Snažíme se přesilovky měnit. Snažím se hrát buď z levé strany, zprostředka, zprava. Měníme to, což si myslím, že je naše výhoda,“ říká na Radiožurnálu druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL.

V play-off skóroval Jaromír Jágr naposledy před sedmi lety. Ještě v dresu Philadelphie v NHL proti Pittsburghu.

„Já toho v play-off moc neodehrál posledních sedm let. Taky je daleko těžší dát v play-off gól. Samozřejmě si ho vybavím – náhoďák z otočky,“ lovil z paměti 47letý útočník.

Nováček ve hře do těla

Ve vyřazovacích bojích v českých soutěžích sedmačtyřicetiletý vítěz dvou Stanleyových pohárů čekal na gól opravdu dlouho. Není divu. Do zámoří odešel v 18 letech a právě v play-off federální ligy skóroval 12. března 1990 ve druhém utkání o bronz proti Litvínovu.

„Pamatuju si to. Vedli jsme asi 5:1 po druhé třetině a prohráli jsme 5:6. Vím, že jsem dal dva góly. Mám dobrou paměť na některé věci,“ dodává s širokým úsměvem na tváři Jaromír Jágr.

V poslední době se naučil používat i své jiné přednosti. Třeba množství kilogramů nejen v osobních soubojích u mantinelu.

„To je jediné, co můžu dělat se svými 120 kily. Už je těžko budu nahánět rychlostí, musím využít svojí váhy a snažit se nějak pomoct mužstvu. I když jsem v životě nehrál do těla, ale jsem tady nejtěžší, tak budu muset. Ti, co mají sílu, hrají víc do těla. Ti rychlejší zase víc bruslí. Nebudou na mě čekat, abych je dojel,“ vysvětluje Jaromír Jágr.

Jaromír #Jágr a jeho první play-off gól od roku 2011 pic.twitter.com/CqZKJe8QT7 — Jakub Knoll (@jakubknoll) 19 March 2019