Vyplnil jsem díru v sestavě, nemohl jsem ani najít hokejky, řekl Jágr po překvapivém návratu do sestavy

Hokejista Jaromír Jágr nastoupil po více než devíti měsících k soutěžnímu zápasu. Majitel a útočník Kladna pomohl svému týmu porazit vedoucí tým první ligy Duklu Jihlava 7:5. Přitom osmačtyřicetiletá legenda českého hokeje původně vůbec hrát nechtěla. Kladno 9:05 17. prosince 2020

„Všechno to bylo narychlo, nemohl jsem najít ani svoje zápasové hokejky, rukavice, brusle. Ve všem mám zátěže, takže jsem musel všechno vyndávat. Byla to taková panika, plán byl, že budu hrát až kolem 6. ledna,“ vysvětlil Radiožurnálu Jaromír Jágr.

Jaromír Jágr se vrátil do sestavy Kladna a hned pomohl k výhře nad vedoucí Jihlavou.

Jeho návrat na led uspíšila situace v klubu. Kvůli reprezentačním srazům mládežnických výběrů a zraněním měli Rytíři k dispozici jen jedenáct útočníků, a tak se musel obléknout do výstroje i majitel klubu.

„Myslel jsem si totiž, že si můžeme hráče z reprezentační osmnáctky po zápase vzít, ale realita byla jiná. Naši junioři a dorostenci nehrají zápasy, neměli jsme tam koho dát. Takže jsem se tam chtěl párkrát sklouznout a vyplnit volnou díru v sestavě.“

Bylo to více než jen zaplnění volné díry. Jágr nastupoval ve čtvrté útočné formaci a hned při prvním střídání tvrdě narazil do soupeře.

„Je mi skoro padesát let, mám 130 kilo s výstrojí. Ne že bych chtěl někoho trefit, prostě jsem nemohl zastavit a chudák kluk se mi připletl do cesty,“ prokázal Jágr, že za těch 284 dní bez zápasu neztratil nic ze svého humoru.

Ale ani na ledě dlouhá pauze příliš poznat nebyla. V zápase si připsal jednu gólovou přihrávku a měla by mu být připsána i další za druhou asistenci při brance Frye v jedné z přesilových her, do kterých nastupoval.

U mantinelu byl v soubojích silný, neztrácel puky a ani rychlostně příliš nezaostával. Spekulace o tom, že by v blízké době mohl nastoupit v extralize na střídavý start, ale svým osobitým způsobem odmítl

„Nikdo nechce druholigového hráče ze čtvrté lajny,“ usmíval se Jágr po vítězství nad Jihlavou 7:5 a posunu Kladna na druhou příčku tabulky. Rytíři ztrácí na vedoucí Duklu už jen pět bodů a mají dva zápasy k dobru.