Hokej má výhodu, v boxu by mě s nadváhou přizabili, řekl Jágr po vydařené premiéře

Hokejista a také majitel kladenského klubu Jaromír Jágr se rozhodl do startu nové sezony nejvyšší domácí soutěže shodit, a to více než deset kilogramů. Během léta chce proto v dresu extraligového nováčka odehrát co nejvíce přípravných zápasů. Zasáhl hned do toho prvního, ve kterém jeho tým prohrál 4:5 v prodloužení v Litvínově.

Litvínov 10:53 31. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít