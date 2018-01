Druhá nejvyšší hokejová liga se těší na Jágra. Zápas Benátek s Kladnem se může hrát v Liberci

Sobotní zápas první hokejové ligy mezi Benátkami nad Jizerou a Kladnem se v případě startu útočníka Jaromíra Jágra v dresu Rytířů bude hrát v Liberci. O chystané změně dějiště utkání dnes informovali zástupci extraligových Bílých Tygrů. Benátky jsou jejich farmářským týmem. Liberec 10:37 30. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr trénoval s Kladnem. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Vzhledem k očekávanému zájmu diváků by se zápas přesunul do Home Credit Areny, kam se vejde 7500 fanoušků. Kapacita stadionu v Benátkách nad Jizerou je 1700 míst.

Jágrův případný start pomůže výrazně vylepšit předposlednímu týmu tabulku návštěvnost, která je nejnižší v soutěži. Po 44 kolech mají Benátky průměrnou návštěvu 279 diváků. Začátek sobotního zápasu je naplánován na 17:30.

Jágr v pondělí oznámil odchod z Calgary do Kladna, které vlastní. Pětačtyřicetiletá legenda chce Rytířům pomoct k návratu do nejvyšší soutěže.

K tomu, aby mohl druhý nejproduktivnější hráč historie NHL za Kladno v případě postupu zasáhnout do baráže o extraligu, musí do té doby za Rytíře odehrát minimálně 15 zápasů. K tomu potřebuje nastoupit nejpozději v sobotu 3. února, aby nemusel spoléhat na delší než čtyřzápasové série ve čtvrtfinále a semifinále play off první ligy.