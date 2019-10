‚Je vidět, že ještě nejsme velké mužstvo.‘ Dvougólový Jágr po další kladenské výhře šetřil chválou

„Díkybohu, že jsme vyhráli. Akorát se z toho musíme poučit. Když vedeš 3:2 dvě minuty do konce, tak velká mužstva by se měla naučit takové vedení udržet. Je vidět, že ještě nejsme velké mužstvo,“ hodnotil Jaromír Jágr závěr zápasu pro Radiožurnál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jaromír Jágr pomohl Kladnu k vítězství nad Libercem dvěma góly. Více v příspěvku Martina Charváta

Při liberecké power play se Michal Birner prokličkoval kladenskou obranou a necelé dvě minuty před koncem vyrovnal. Jenže Birner nakonec stál po zápase před svou kabinou smutný a skládal poklonu Kladnu.

„Hrají s velkým elánem, s nasazením, jsou rychlí. A pak je tam faktor Jarda, před ním obrovský klobouk dolů. V jeho letech být nejlepší na hřišti, to je i ponížení pro nás pro všechny. Ať je to hokejista a legenda, jaká je,“ řekl liberecký útočník.

Jágr se dvakrát trefil a hokejisté Kladna porazili v extraligové dohrávce Liberec Číst článek

„U mě je to spíš o fyzičce. Začal jsem sezonu se 120 kilogramy a dostávám se do formy pomalu. Je vidět, že ke konci už nemám sílu, i když ty šance tam třeba jsou. Vydržím půl zápasu a pak už je to se mnou horší,“ usmíval se útočník týmu, který se po nepovedeném úvodu sezony zvedl a teď zvítězil ve třetím utkání po sobě.

„Nemyslím si, že je to o sebevědomí. Jde o to, abychom si uvědomili, že styl, který chceme hrát, je ten správný pro naše mužstvo. To, že na něčem pracuješ a pak to přináší výsledky, to je to nejlepší, co se může mužstvu stát,“ vysvětlil Jágr.

„Na začátku sezony to bylo o nás hodně negativní, teď je to třeba naopak. K tomu bychom se vůbec neměli vyjadřovat. Když budeme vyhrávat, tak je to jedině dobře, když budeme prohrávat, tak se z toho stejně musíme dostat sami,“ dodal.