Četl jsem, jak má nadváhu a nemůže hrát. Dneska nám rozhodl zápas, chválil Jágra trenér Kladna

Při děkovačce nedokázal ani zvednou ruce nad hlavu. Z rozhovorů se omluvil. Únava ze zápasu se ale hokejistovi Jaromíru Jágrovi zřejmě vyhání z těla snáz než obvykle. Jeho Kladno se totiž v pátém extraligovém kole dočkalo premiérové výhry. Před vyprodaným hledištěm v Chomutově zdolalo Litvínov 3:2 a Jágr, který příští rok v únoru oslaví padesátiny, vstřelil dva góly a na jeden nahrál. Kladno 8:34 20. září 2021

„V poslední době jsem četl, jak už to nemůže hrát a má nadváhu. Dneska 2+1 a rozhodl nám zápas,“ rýpl si na Radiožurnálu do Jágrových kritiků kladenský trenér David Čermák.

Hokejista Jaromír Jágr válel jako za mlada. Dvěma góly a nahrávkou se podílel na premiérové výhře svého Kladna v novém ročníku extraligy.

Výkon legendární šedesát osmičky vyzdvihl také litvínovský kouč Vladimír Országh: „Jarda dneska ukázal, že je fenomenální hráč a odvedl svoji práci ve správných chvílích na správných místech. Je to pro Kladno stále velmi cenný hráč.“

Jágr, který je majitelem kladenského klubu, poprvé v sezóně nastoupil od začátku zápasu v prvním útoku a odehrál přes 16 minut.

„Záleží to spíš na Jardovi, jak se cítí. Moc netrénoval, říkal, že toho měl hodně. Takže začal ve čtvrté lajně. Spíš je to na něm, jak si řekne a podle toho hraje v lajnách. Snažíme se tomu spíš nějakým způsobem přizpůsobit. Jsme na sebe zvyklí, takže pro nás to žádná změna není, spíš je pro ty kluky, aby si zvykli, že občas hrají s někým jiným,“ řekl Tomáš Plekanec.

Jeho a Jágra v elitní formaci doplnil Nicolas Hlava. „Snažím se poslouchat jak Džegra, tak Plekyho a plnit to, co mi řeknou, co ode mě potřebují. Jsem tam spíš na to, abych jim vybojovával puky a dělal jim prostor, aby mohli hrát jejich hokej. Byl bych vůl, kdybych byl naštvaný, že mi nějak radí nebo mi něco říkají. A i když jsou v tom emoce, tak vím, že to myslí dobře a snažím se si z toho brát to nejlepší. Musím dělat to, co oni chtějí, abych s nimi hrál co nejdéle,“ usmál se Hlava.

A prozradil, jaké rady od Jágra dostává. „Abych mu samozřejmě dával co nejvíc puků a šel si udělat prostor na střelu, protože vím, že je v soubojích jeden na jednoho hrozně silný,“ řekl Hlava, který proti Litvínovu jednou skóroval.