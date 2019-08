‚Skvěle vypadat a skvěle hrát.‘ Jágr pokřtil nové dresy extraligového Kladna

„Cíl naší sezony je jasný - skvěle vypadat a skvěle hrát. Když vidím dresy, tak musím říct, že první část jsme splnili. Teď zapracujeme ještě na té druhé a bude všechno v pohodě. Nebojte se ničeho,“ řekl Jágr příznivcům v Nákupním centru Oaza.

Vyzval je, aby chodili fandit Rytířům i v případě, že budou prohrávat. „My moc dobře víme, že to bude těžká sezona. Pět let jsme byli v té pralesní lize a není to opravdu jednoduché si zvyknout na jiný styl. Uděláme maximum pro to, abychom se udrželi. Ze srdce věřím, že uděláme desítku, ale to je jen můj názor. Musíme to dokázat na ledě a to je pro nás to nejdůležitější,“ prohlásil 47letý Jágr.

Zatím neví, kolikrát zlatou sadu použijí. „Je to taková tradice mít třetí dres na výjimečná utkání. Věřím, že ho minimálně jednou nebo dvakrát v sezoně použijeme. Třeba na Vánoce, k nějakým historickým zápasům nebo se speciálními týmy,“ podotkl Jágr.

Slavnostní zahájení extraligové sezony týmu Rytíři Kladno za účasti celého A-týmu i některých legend klub | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

V pořadí 35. členem Síně slávy kladenského hokeje se stal Miroslav Rys. „Je mistrem s Kladnem z roku 1959 a jeden z posledních klasických obojživelníků, který hrál výborně hokej i fotbal. Byl emigrantem a jeho životní etapy by vydaly dost možná na zajímavý hollywoodský seriál,“ řekl tiskový mluvčí Kladna Vít Heral na adresu 87letého bronzového medailisty z mistrovství světa v roce 1959.

Místo indisponovaného Rysa promluvil na pódiu jeho mladší bratr Lubomír, také někdejší hráč Kladna.

Fanoušci se také dočkali cen z tomboly včetně Jágrovy originální hokejky s podpisy celého týmu. Výtěžek ve výši 33 tisíc korun včetně vydraženého nového dresu byl předán osmileté Elišce, která se potýká s následky těžké mozkové obrny. Jágr od ní dostal pro Rytíře namalovaný čtyřlístek.

„Strašně moc děkuji. Pětadvacet let jsem tu nebyl, ale za nás to bylo, že když najdeš čtyřlístek, tak budeš mít štěstí. Nevím, jestli se to ještě říká. My jsme ho našli, takže můžeme být v klidu,“ uvedl Jágr.