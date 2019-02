Jaromír Jágr slaví 47. narozeniny. Stále trénuje s Kladnem, ale návrat na led odkládá

Jaromír Jágr je jedním z nejlepších hokejistů všech dob. Národnímu týmu pomohl hráč s číslem 68 k olympijskému triumfu v Naganu a dvěma titulům mistrů světa. Nejvíce ale zářil v NHL.

Za dlouhou kariéru v zámoří získal dvakrát Stanley Cup, odehrál 1733 utkání a posbíral v nich 1921 kanadských bodů. Fanoušky ale Jágr nebavil jen hokejem, ale svými hláškami i mimo led: „Hráli jsme jako Barcelona, akorát nám v prvních dvou třetinách chyběl Messi,“ rozesmál novináře.

Poslední rok se Jaromír Jágr zotavoval ze zranění, vrátil se domů, řídí coby majitel kladenský klub a plánuje pomoci Rytířům zpět do extraligy i na ledě. Zatím se na něm v této sezóně neobjevil, ale ten den se blíží. Stále pilně trénuje s týmem i sám.

„S mužstvem trénuju pořád. To, že nejsem v konkrétní pětce, je jiná věc. Musím začít hrát nějaké zápasy a podle toho se rozhodnu, co dál. Nerad bych byl přítěží a hrál jen kvůli tomu, že jsem majitel, to by nikomu neprospělo,“ řekl Radiožurnálu na začátku února.

Fanouškům minulý týden prozradil, že by se rád objevil v dresu Rytířů na ledě Prostějova, pak ale návrat znovu odložil. I bez Jágra jsou Rytíři v tabulce Chance ligy třetí, jen o bod za druhým Vsetínem.

Jeho přítomnost na ledě ale není omezena věkem. „Kdybych byl efektivní a dával 50 gólů za sezonu, je úplně jedno, jestli mi bude třeba 50 nebo 60 let. Pokud budu dávat tři čtyři góly, je zbytečné, abych zabíral místo někomu mladšímu,“ prozradil svoje myšlenky po návratu ze zámoří.

Fanoušci ale stále věří, že Jaromír Jágr ještě pár let zabírat místo mladým v sestavě nebude a ještě pár let uvidí hráče s osmašedesátkou kouzlit s pukem na ledě.