Je to psychická pomoc, radovali se z Jágrovy rekordní trefy proti Vsetínu spoluhráči z Kladna

Když fanoušci v zápise druhého utkání mezi Kladnem a Vsetínem viděli jméno Jaromíra Jágra, těšili se na vzájemný barážový duel o to víc. A slavná „osmašedesátka“ hlavně domácí příznivce nezklamala.

Jaromír Jágr utlumil odpor Vsetína už po necelých dvou minutách hry trefou do poloodkryté branky.

„Naše první střídání, hned gól a zvedli jsme se. Je to pomoc psychická a pak už to šlo samo,“ řekl kladenský útočník Antonín Melka, který dal dva góly - a na jeden z nich mu přihrál i Jágr.

„Hrál výborně. Udržel se na puku, bruslil, fakt dobrý. Hrálo se nám dobře, měli jsme dost šancí a dali jsme i góly, bylo to dobrý,“ dodal Melka.

Slavný útočník se ve věku 52 let a 63 dní se stal nejstarším hráčem, který kdy nastoupil v profesionální soutěži, o 52 dní překonal legendu NHL Gordieho Howa. Veterán s číslem 68 na dresu je teď také nejstarším střelcem.

„Hrající legenda, zase posunul rekord. Z tohoto pohledu je to hezké, pro nás je to smutné,“ komentoval Jágrovo umění vsetínský bek Jakub Teper.

„Dozvěděli jsme se to dnes před zápasem, když jsme přišli do kabiny. Do poslední chvíle to nikdo nevěděl, nebyl čas nic probírat a vyšlo to,“ pochvaloval si domácí Antonín Melka.

Kromě něj dvakrát skóroval ještě Martin Procházka, jeden zásah přidali ještě Eduards Tralmaks a Radek Smoleňák. Trofej pro hráče utkání přesto získal Jágr. Série se teď za stavu 2:0 pro Kladno stěhuje do brněnského azylu Vsetína.

„Musíme se vyvarovat vyloučení, těch přesilovek měli strašně moc,“ tuší kladenský Melka a jeho protějšek Teper dodává, co naopak musí udělat jinak Vsetín.

„Jednoznačně chyby v obranném pásu, nedělat je a zaměřit se na defenzivu. Od toho se můžeme určitě odrazit.“

I druhý duel baráže ovládlo jasně Kladno, série se stěhuje do Brna za stavu 2:0 pro Rytíře



