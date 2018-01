Jágrova kariéra ve fotografiích: Stanley Cup, kapitánské céčko i překonávaní rekordů a střídání dresů

Jágr byl draftován v roce 1990 jako pátý v pořadí týmem Pittsburgh Penguins. S ním pak jako mladík dvakrát vyhrál nejcennější trofej – Stanleyův pohár. V týmu vedle legendy Maria Lemieux vydržel až do roku 2001, kdy byl vyměněn do hlavního města Spojených států, kde sídlí Washington Capitals.

Podruhé se stěhoval během sezony 2003/04, tehdy začal oblékat dres New Yorku Rangers. Stejně jako v Pittsburghu i zde nosil na dresu kapitánské céčko. A v roce 2006 naposledy bojoval o prvenství v soutěži o nejproduktivnějšího hráče NHL. Nakonec ale skončil se 123 body (54 gólů, 69 nahrávek) druhý.

V roce 2008 odešel na tři sezony do Ruska, ale do NHL se vrátil v roce 2011 v dresu Philadelphie Flyers. Tím také začalo jeho putování a časté střídání dresů. Od té doby vystřídal Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils a Floridu Panthers.

Právě na jihu Spojených států se Jágr dostal až na druhé místo historických tabulek. Po dvou a půl sezonách mu ale klub nenabídl prodloužení smlouvy. Poslední zápasy odehrál v dresu Calgary Flames, které bylo prvním kanadským klubem, za který historicky druhý nejproduktivnější hráč NHL hrál. Teď ho čeká další štace v týmu kladenských hokejistů, který vlastní a kde vyrůstal.