Sportovci gratulují Jágrovi k životnímu jubileu. Ledecká ho obdivuje, Voráček přeje dítě, Krpálek zdraví

Před mnoha lety říkal, že bude hokej hrát do padesáti let. A je to pravda. Jaromír Jágr v úterý slaví právě 50. narozeniny.

„Ahoj, tady Ester Ledecká. Chtěla bych ti popřát vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a tak... Hlavně bych ti chtěla popřát, abys byl pořád takhle skvělej chlap a inspiroval spoustu sportovců, stejně jako mě. Budu se na tebe vždycky dívat s obdivem a budeš můj největší idol. Děkuji ti a čekám na telefonu, kdybys chtěl, moje číslo máš,“ směje se při svém přání trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká.

Jednu menší oslavu už má Jágr za sebou, po posledním extraligovém utkání za Kladno, kdy se najedou na kostce nad ledem objevil na obrazovce obličej dalšího kladenského hokejisty Jakuba Voráčka, který hraje v NHL za Columbus.

„Nazdar Jarouši. Akorát jsme v Calgary, kde jsi ukončil svoji kariéru v NHL, asi před 18 lety, ale pořád ještě hraješ. Klobouk dolů. Když jsme byli ve Philadelphii, tak jsi zlomil čtyřicítku, tak už tehdy jsem si říkal, že jsi starej, že máš pár let před sebou a pověsíš to na hřebík. Držím palce, hlavně ať jsi spokojený v životě a myslím, že už je čas na nějaké dítě, co? Po padesátce. Nechám to na tobě, ale myslím, že by Česká republika už potřebovala nového Jágra,“ pozdravil na dálku Jágra jeho bývalý spoluhráč nejen z Philadelphie, ale také z reprezentace Jakub Voráček.

Když na chvíli ještě zůstaneme v hokejovém světě, tak za inspiraci děkuje jeden z nejlepších hráčů současnosti, Connor McDavid.

Olympijský šampion

Ale nejen hokejový svět udivuje Jágr tím, že hraje hokej na profi úrovni v padesáti letech.

„Ahoj Jardo, tady Lukáš Krpálek. Všechno nejlepší k tvým padesátým narozeninám a chci ti říct, že jsi neuvěřitelný sportovec a vzor pro několik generací a i já vzpomínám na časy, kdy jsem si jako malý kluk hrál na ulici s hokejkou na Jardu Jágra. Chci ti popřát, ať zdraví slouží a můžeš dělat to, co máš rád,“ přeje dvojnásobný olympijský vítěz mezi judisty Lukáš Krpálek.