Já ani končit nemůžu, má jasno Jágr. Po postupu do extraligy chce udělat pro klub maximum

Hokejisté Kladna po vítězství v sedmém finále nad Jihlavou slavili postup do extraligy. Mezi křepčícími hráči byl jeden, který nijak bujaře neslavil. Ikona klubu a zároveň jeho majitel Jaromír Jágr. A nebylo to kvůli tomu, že v rozhodujícím utkání neproměnil velkou šanci a nestal se tak ještě slavnějším, než je. Kladno 7:02 30. dubna 2021

„Mě už to stačí. Bejt slavnej v Česku, to není moc velká výhoda, protože máš docela hodně nepřátel,“ usmíval se trpce Jaromír Jágr.

Zůstala v něm hořkost z toho, že se na jeho osobu na sociálních sítích snesla vlna kritiky, že Kladno vyjednalo u ministerstva zdravotnictví pro poslední zápas sezóny výjimku, aby na tribuny mohlo několik stovek fanoušků.

„Upřímně, já jsem to nechtěl. Je hrozně problémů, musíš mít spoustu věcí, abys to vůbec zařídil. Nikdy bych nečekal, že se to obrátí proti nám, ale je to takovej hon na čarodějnice. Teď je prostě v módě jít proti Kladnu a proti Jágrovi, takže já jsem na to zvyklej, ale není to samozřejmě příjemný pro ostatní,“ vrací se Jágr k výjimce od ministerstva zdravotnictví.

Vyvstává tak otázka proč Jaromír Jágra i na prahu padesátky stále hraje a k tomu řídí klub, který je tak často terčem kritiky.

„Mě osobně to nevadí, hlavní důvod, proč hraju hokej je, že mám zodpovědnost vůči klubu. Kdybych ji neměl, tak tady nelítám po ledě, protože sám sebe ztrapňuju a očekávám od sebe daleko víc a nemám na to. Ale když odejdu, tak odejde spoustu partnerů a možná klub zanikne. Já nemám na výběr,“ vysvětluje devětačtyřicetiletý útočník.

Chce být znovu lepší

Když čteme mezi řádky toho, co Jaromír Jágr říká, je jasné, že i v příští sezóně bude hráč s číslem 68 na zádech znovu nastupovat do zápasů.

„Já ani končit nemůžu, protože máme skoro vyprodaný Winter Classic. Ale upřímně, sám vím, že musím být mnohem lepší. Chci být lepší, abych pomohl týmu, abych pomohl Plekymu (Tomáši Plekancovi). Věřím, že to ve mě je, jde jen o to prostě trénovat a věnovat se tomu víc. Nejhorší pocit je, když lidi si myslí, že můžeš, ale ty víš, že nemůžeš a ani jim to nemůžeš říct, protože jim nechceš brát iluze. Udělám ale maximum,“ slibuje Jaromír Jágr.

Teď bude mít ale hlavně povinnosti majitele klubu. Bude skládat tým, který mít za úkol udržet v Kladně extraligu.

Tedy kancelářská práce, která Jágrovi bere hodně psychických sil i času na trénink. Přesto ani tuhle práci nechce a ani nemůže opustit.

„Dokud můj otec bude dýchat, tak to beru jako moji zodpovědnost, protože on to držel dvacet let. Jako synovi by mi to bylo trapný, kdybych to opustil a neudělal pro to maximum.“ Vysvětluje Jaromír Jágr.