Věřím, že i ve 47 letech můžu hrát důstojnou roli, říká Jágr. Zatím se soustředí na skládání týmu

Všechny extraligové týmy už trénují na novou sezonu a zpátky na led se vrátil i případný nejstarší hráč příštího ročníku. Pro 47letého kladenského útočníka Jaromíra Jágra je ale příprava na novou sezonu dost odlišná než u jiných hokejistů. Jak řekl během rozhovoru pro Radiožurnál a Českou televizi, coby aktivní hráč se musí dostat zpátky do formy a jako majitel klubu zároveň řeší skládání týmu, který se po pěti letech vrací do extraligy. Rozhovor Kladno 8:44 25. července 2019

Absolvoval jste první trénink s týmem. Jak se cítíte?

Nevydržel jsem celý trénink, v půlce jsem odešel, protože bych to asi nezvládl. Doufám, že se do toho postupně dostanu, začátky jsou ale vždycky těžké.

Jaké jsou vaše ambice na začátek přípravy a obecně před startem sezony?

Všechno bude záležet na tom, jestli mi vydrží zdraví. Pokud budu zdravý, tak bych se pokusil odehrát většinu přípravných utkání, možná i všechny. Máme jich asi 11 nebo 13, podle toho se nějak zařídím.

Zatím asi nejvíc bojujete s váhou, jak jste říkal…

S váhou, s kondicí, se sílou, se vším. Odpočinul jsem si, tři měsíce jsem nic nedělal, ale to jako s čímkoliv. Jak vynecháš tři měsíce, tak jenom se do toho dostat bude minimálně na měsíc nebo měsíc a půl.

Po dlouhé době se vracíte do extraligy, jaké máte osobní ambice a jak se na nejvyšší českou soutěž těšíte?

Sebe moc neřeším. Uvidím, jak se mi bude dařit, spíš řeším tým. Jdeme do neznáma a vůbec nevím, co od toho čekat. Nevím, jaký je rozdíl mezi extraligou a Chance ligou, to teď vůbec nedokážu říct.

Nebojíme se toho, ale máme samozřejmě velký respekt – respektujeme hráče, kteří jsou v extralize, respektujeme sílu soupeře. To ale neznamená, že budeme stahovat kalhoty, ještě než soutěž začala.

Musím počkat, jak rychle se do toho dostanu, jestli se do toho vůbec dostanu a jak to bude s váhou a kondicí. Věřím tomu, že kdybych se cítil dobře, tak ostudu neudělám. Hokej se nezapomíná a věřím, že i ve 47 pořád můžu hrát důstojnou roli. Bude ale záležet na kondici a na zdraví.

Říkal jste, že chcete spoléhat na hráče, kteří extraligu vybojovali. Tým se zatím moc nezměnil. Plánujete ještě nějaké další kroky?

Když uvidíme nějaká zajímavá jména, která by nám mohla pomoct, tak budeme aktivní, ale to, co se řeklo před začátkem play-off a baráže, že hráči, kteří si to vybojovali, by měli dostat šanci, platí.

Pro ně byla velká motivace si o to zahrát, vybojovali si to a ani jsme nechtěli dělat nějaké velké změny. I v baráži jsme nastupovali proti extraligovým týmům. I když to byly týmy z dolní části tabulky, kterým se v sezoně moc nedařilo, ale my jsme s nimi hráli vyrovnanou hru.

Věříte, že tenhle tým má na to odehrát extraligu na dobré úrovni?

Samozřejmě věřím. Kdybych tomu nevěřil, tak tady nejsme nebo máme jiné mužstvo. Víra je velká věc, možná ta nejdůležitější. Bude záležet na nás, jaké budeme předvádět výkony.

Ve čtvrtek ve Znojmě se koná exhibice, kam se chystáte. Jak se těšíte?

Díky téhle otázce můžu tomu zápasu udělat lehké PR. Na zápas samozřejmě jedu, bude to sláva znojemského hokeje, ale i českých hráčů.

Bude tam spousta Kladeňáků, spousta výborných hráčů, alespoň co jsem viděl soupisku a doufám, že přijdou lidi a užijí si to. Znojmo si to zaslouží, vždycky se tam hrál hokej, škoda, že přišli o extraligu, ale i tak si myslím, že to pro ně bude sláva.

Hokejová exhibice ve Znojmě Současné i bývalé hokejové hvězdy budou ve čtvrtek bavit diváky na akci Znojmo žije hokejem. Hlavním bodem programu bude zápas Česko All Stars proti výběru HC Orli Znojmo. Úvodní buly v Nevoga Areně je naplánováno na 18:00.

Za výběr Česka představí Jaromír Jágr, Jakub Voráček, David Pastrňák, Ondřej Pavelec, Petr Mrázek, Radko Gudas, Filip Hronek, Roman Červenka, Martin Erat, Michael Frolík a možná i generální manažer reprezentace Petr Nedvěd.

Proti nim nastoupí znojemská sestava s Radimem Bičánkem, Martinem Havlátem, Radkem Hamanem či Romanem Eratem.