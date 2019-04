‚Abych ukázal, jak se to dělalo před dvaceti lety.‘ Jágr proti Chomutovu nadchl nádherným sólem

Nevidět šedivé vousy a modrý kladenský dres místo hladké tváře a černého trika Pittsburghu, hokejoví fanoušci by si pomysleli, že se přesunuli v čase o dvě dekády zpět. Sedmačtyřicetiletý Jaromír Jágr nádherným sólem rozhodl barážovou bitvu v Chomutově a své Kladno, které vyhrálo 3:1, výrazně přiblížil k postupu do extraligy. Video Chomutov 8:55 13. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr střílí svůj druhý gól zápasu do chomutovské branky | Zdroj: ČTK

Za nerozhodného stavu 1:1 převzal ve 49. minutě Jágr puk na obranné polovině, nabral rychlost a prokličoval přes chomutovské zadáky až před gólmana Peterse, kterého blafákem oklamal a vstřelil nakonec rozdílový gól.

„Pro ty kritiky, aby věděli, jak se to dělalo před dvaceti lety,“ popsal Jaromír Jágr svůj nádherný gól, během kterého se v Chomutově cítil jako za mlada. Vstřelil dvě branky, pětkrát pálil na branku, neustále zaměstnával soupeře.

„Někdy se cítím líp, někdy se cítím hůř. Záleží také na tom, jaké je hřiště – tady mi docela vyhovuje, protože je tu menší,“ popisoval Jágr kluziště.

Jaromir Jagr's goal today. (Full video) pic.twitter.com/rCMIfanehI — Robert Söderlind (@HockeyWebCast) 12 April 2019

Hokejisté Chomutova chtěli Jágra zastavit agresivním, ale férovým způsobem hry. Marně.

„Mně to na druhou stranu vyhovuje, jsem rád. Je to lepší, než kdybych s nima musel bruslit, radši budu mít osobní souboje,“ usmíval se Jaromír Jágr. Jeho spoluhráči, ale i protihráči žasli, co v sedmačtyřiceti letech ještě dokáže. Třeba chomutovský útočník Jan Stránský:

Jágr dvěma góly zařídil vítězství Kladna v Chomutově, uspěly i Pardubice Číst článek

„Padesátiletý hráč nám dá dva góly. Klobouk dolů. Je silný na kotouči, fyzickou kondici má asi vynikající, protože bylo vidět, že naše hráče v soubojích jeden na jednoho přehrával a v předbrankovém prostoru jsme si s ním moc nevěděli rady,“ přiznal Stránský.

Jágrovo parádní představení Kladno zase o kus posunulo k postupu do extraligy. Na Chomutov už mají Středočeši osmibodový náskok.

„Dobře víme, že máme patnáct bodů a potřebujeme jich minimálně dvacet jedna, takže nám scházejí dvě vítězství. Nesmíme se na to koukat, že to máme rozhodnuté, může se stát cokoliv. Jako jsme teď pětkrát za sebou vyhráli, můžeme v klidu pět zápasů prohrát. Jdeme s pokorou dál do dalších bojů,“ krotil euforii útočník a zároveň majitel Kladna Jaromír Jágr.