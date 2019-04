Kladno není jen Jágr. Jak se za pět let mimo extraligu změnila slavná líheň českých hokejistů?

Kladno se po pěti letech vrací do extraligy. České Budějovice porazilo v barážovém zápase díky čtyřgólovému večeru svého majitele Jaromíra Jágra 4:2 a před posledními dvěma zápasy má jistý postup do nejvyšší soutěže. Jak se Kladno proměnilo za pět let, co tahle slavná líheň českých hokejistů v extralize chyběla?

