Jágr plánuje návrat na led, rozehrát by se ale chtěl v dresu Slavie. Pražský klub to zatím nepotvrdil

Hrající majitel hokejistů extraligového Kladna Jaromír Jágr naznačil, že se blíží jeho návrat na led a mohl by se již brzy objevit v sestavě Rytířů. Ještě předtím by se ale jednapadesátiletá legenda ráda rozehrála v prvoligové Slavii. Jágr to uvedl na instagramu.

