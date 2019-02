Jágr: Musím začít hrát nějaké zápasy. Pak se rozhodnu, co dál

Kladenští hokejisté začali páteční trénink bez svého majitele a největší hvězdy, Jaromír Jágr se objevil až po čtvrt hodině. Kdy pak zamířili do šatny, legendární „osmašedesátka“ zůstala na ledě a trénovala zakončení.

Pastrňák v NHL útočí na 100 bodů v jedné sezoně, z Čechů se to povedlo jen Jágrovi Číst článek

„S mužstvem trénuju pořád. To, že nejsem v konkrétní pětce, je jiná věc. Musím začít hrát nějaké zápasy a podle toho se rozhodnu, co dál. Nerad bych byl přítěží a hrál jen kvůli tomu, že jsem majitel, to by nikomu neprospělo,“ řekl Radiožurnálu Jaromír Jágr.

„Musím být platný a když nebudu, tak je to zbytečné a počkám si na další část sezony, na další rok, nebo už to hrát nebudu,“ vysvětloval, zatímco svým typickým způsobem seděl na mantinelu na jedné ze střídaček kladenského zimního stadionu.

V průběhu sezony byl připravený odehrát první utkání už několikrát, ale návrat na led vždy něco zhatilo - zranění nebo nemoc.

„Určitě by mi vyhovovalo, kdyby teď začínala sezona a hráči nebyli rozehraní. Když je někdo mimo rok a hráči jsou rozehraní, je to větší rozdíl,“ vysvětluje Jágr, proč nemá cenu nic uspěchat.

‚Pořád to v sobě mám‘

„Věřím, že to v sobě pořád mám, svalová paměť tam je. Jde o to, donutit se v únavě dostat se dál. Trénink není tak náročný, hráči nepotřebují tolik trénovat, když mají zápasové vytížení, u mě je to naopak,“ dodává Jaromír Jágr.

V sobotu proti Českým Budějovicím ještě nenastoupí, ale přesto chce být na ledě co nejdřív. Zároveň doufá, že proti Motoru dorazí plný stadion.

„Je to 60 let od prvního titulu. A když se tu budou vyzdvihovat naše legendy, tak by to mělo vidět co nejvíc lidí. Každý titul je důležitý, ale ten první je nejdůležitější. Bez toho prvního by nebylo na co navazovat,“ přemýšlí Jaromír Jágr.