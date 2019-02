Přijdou mraky lidí, těší se v Třebíči. Návrat Jaromíra Jágra zvedá zájem fanoušků

Když naposledy nastupoval hokejista Jaromír Jágr v domácí soutěži, vyprodával stadiony po celé republice. Teď se v 47 letech vrátil znovu na led a zájem fanoušků neutuchá. Chtějí nejslavnějšího českého hokejistu vidět na vlastní oči. Kladno, Třebíč 15:53 20. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr na rozbruslení před zápasem s Havířovem | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Divácký zájem je vyšší, to se dalo předpokládat. Nicméně vyprodáno ještě není a diváci si mohou zakoupit vstupenky buď na pokladnách stadionu, nebo ve webovém předprodeji,“ říká mluvčí kladenských Rytířů Vít Heral.

Jágr je zpátky na ledě. ‚Jsem rád, že jsem se nezranil a ještě jsme vyhráli,‘ liboval si po utkání Číst článek

Návrat Jaromíra Jágra na led způsobil v Chance lize rozruch. „Osmašedesátka“ se vrátila krátce po svých 47. narozeninách a fanoušci mají ještě tři zápasy základní části, ve kterých mohou přijít „na Jágra“.

Napilno se sháněním vstupenek ale nemají jen fanoušci. Hráči týmu, proti kterým Kladno s Jágrem nastoupí, musí řešit zvýšený zájem o lístky z řad kamarádů a známých.

„Chtěli lístky, to je jasné. Byli jsme rádi, že Kladno přijelo v takové sestavě, pro nás to je svátek. Když byli na ledě, věděl jsem o nich, hlavně v přesilovkách nám pěkně zatápěli. Hráli výborně, jsou to ikony a fanoušci na ně přišli,“ uznal přínos Jaromíra Jágra a také Tomáše Plekance pro Kladno brankář Havířova Ondřej Bláha.

Proti slavné dvojici v dresu Rytířů si zatím zachytal jako jediný a gól nedostal. Jágr s Plekancem v první formaci nastoupí ještě proti Ústí nad Labem, Litoměřicím a mezitím vyjedou v sobotu do Třebíče.

„Můžete se spolehnout, že přijdou mraky lidí, ale lístky se budou prodávat až v sobotu před utkáním na pokladně. Lidi přijdou na Jágra, teda pokud přijede. Když nepřijede, budou mít smůlu,“ říká jeden zaměstnanců na třebíčském stadionu.

Podle slov místního znalce bude vyprodáno. Už teď si fanoušci rezervují vstupenky přes klubový web, a kdyby byla kapacita stadionu v Třebíči deset tisíc, bylo by prý plno a to i přesto, že nikdo divákům dopředu nezaručí, že Jaromír Jágr v Třebíči nastoupí.