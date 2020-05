Jágrův režim pandemie nezpomalila. Trénoval a prozradil, co bude v jeho připravované knize

Legendární hokejista Jaromír Jágr sice stále nepotvrdil, že bude i po sestupu Kladna z extraligy pokračovat v hráčské kariéře, na novou sezonu se ale připravuje. A nijak ho v tom neomezuje ani pandemie koronaviru. Jako majitel klubu mohl během ní využívat k tréninku i zázemí kladenského zimního stadionu. Kladno 15:26 15. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr | Zdroj: Profimedia

„Nám skončila sezona, takže to beru tak, že mám volno. Není led, ale stejně by v téhle době ani nebyl,“ řekl Jágr během instagramového streamu s tenistkou Barborou Strýcovou.

Své volno má ale olympijský vítěz z Nagana vyplněné tréninkem. „Cvičil jsem si doma, stejně jako i dříve, nebo na zimáku. Ten byl sice zavřený, ale já jako majitel od něj klíčky samozřejmě mám, takže jsem tam byl sám. Nic se až tak výrazně nezměnilo. Snažil jsem se pořád dělat věci, které miluju a které mi dělají radost,“ řekl Jágr.

Mladí se mohli posunout

Je přesvědčený, že kdyby byl mladší, období koronavirové krize by ho posunulo dopředu. „Téhle situace bych určitě využil, protože jsem byl vždycky zvyklý trénovat sám od sebe. Věděl bych, že ta vůle trénovat mi přinese hrozně moc. Teď uvidíme, kdo opravdu má vůli, nebo ne. Hlavně v individuálním sportu. Kdo je chytrý a připravoval se, může vyskočit hrozně moc nahoru,“ domnívá se Jágr.

Jeho obvyklý denní rituál nedoznal ani při různých omezeních velkých změn. „Já si nemyslím, že by se nějak měnil. Jediný rozdíl byl v tom, že jsem nebyl tak často v Praze, protože jinak jezdím trasu Kladno - Praha dost často. Takže jsem nejezdil do restaurací v Praze, ale jinak se moc neměnilo,“ porovnal Jágr.

Vnímal ale, jak se jindy hektický život zpomalil. „Myslím, že spousta lidí si uvědomila, že některé věci jsou zbytečné, což jim třeba předtím nedocházelo. Možná se za něčím honili a najednou zjistili, že když to neudělají, svět se nezblázní,“ přemítal Jágr.

Co ho pořád motivuje?

Opětovně připomněl, že chuť dál pokračovat v něm posiluje láska k hokeji. „Kdybych to nemiloval, těžko budu dál pokračovat. Musíš to milovat. A pak je tu otázka motivace... Už jen dokázat pochybovačům, že můžeš dál hrát, že na věku nezáleží a není rozhodující, že je to jen číslo. Důležitá je vůle a ta láska k tomu sportu, to je rozhodující. To jsou věci, které mě motivují, abych hrál dál,“ řekl Jágr.

A sepisuje knihu

Prozradil také, že chystá knížku. „Mám ji ještě s dvěma lidmi rozepsanou. Chci shrnout určité věci, nebo moje myšlení a věci, kterým věřím, že tak jsou a třeba můžou pomoct lidem. Vydal jsem dvě osobní knížky, ale ty byly spíš hokejové. Tuhle bych chtěl udělat úplně jinak. Spíš to směřovat k tomu, abych to vysvětlil, že lidské tělo je spíš jako nějaký stroj, mašina nebo počítač. A určité věci se dají přeprogramovat a ulehčit. Ledacos se učíme nebo nám říkají, že je dané, ale ono to tak není,“ vysvětlil Jágr.

„Chtěl bych ukázat ze svých zkušeností - a díky tomu i pořád hraju - že stáří se dá zpomalit o 30 procent. A různé další věci. I aktivní činnost sportovce se dá prodloužit, když k tomu správně přistoupíš s těmi správnými myšlenkami a informacemi. Myslím, že tomu budou lidi i víc věřit, protože mluvím o svých zkušenostech, co jsem sám prožil. Není to jen o tom, co si lidi myslí a napíšou,“ dodal Jágr.