Skončit by bylo moc jednoduché, odmítl Jágr konec kariéry. V Třinci trénoval s dětmi

„Pro mě je to radost jít si zatrénovat s mladými hráči a vidět jejich radost a chuť do hokeje. U mě už se to tak často nevidí. Hokej miluju, ale stáří vás někdy negativně osloví. Dní, kdy jsem čerstvý a mám hodně energie, už je minimum,“ řekl na tiskové konferenci v Třinci po tréninku s mládeží Jaromír Jágr.

Slavný hokejista byl v Třinci od pátku a díky dlouhodobé spolupráci s Oceláři se v neděli hodinu věnoval místním hokejovým druhákům a dorostencům.

„Chytalo se to těžce. Je vidět, že je to hodně dobrý hráč, bylo to zážitek si proti němu zachytat,“ řekl dorostenecký brankář Marek Macura.

Podobný zážitek měli všichni mladí hráči, i když už jeho nejslavnější chvíle nemůžou pamatovat. Ale snad se jim Jágr brzy ukáže v kladenském dresu.

„I když je to druhá nejvyšší liga, je pořád velmi kvalitní. Abych mohl pomoct, musím být fyzicky připravený a jistý, že je jen malá šance se zranit. Až tělo řekne, chtěl bych nastoupit,“ řekl Jágr.

Ten okamžik se nejspíš blíží, ale v pondělí v Ostravě a ve středu ve Vsetíně to ještě nebude. Vloni si Jágr vyřizoval střídavý start v třineckém dresu. Ale letos se zatím tak daleko nedívá.

„Všechno záleží, jak se budu zdravotně cítit, to je asi nejdůležitější. Další důležitá věc je, jak na tom budu hokejově. Nerad bych šel hrát za tým, kde bych nebyl přínosem,“ prohlásil.

Do reprezentace bych se sám nevzal

Že by už definitivně ukončil hokejovou kariéru, o tom neuvažuje. Především proto, že na jeho jméno jako hrajícího majitele klubu je navázána spousta mediální pozornosti a tím i sponzorů. Proto končit nehodlá.

„To by bylo moc jednoduché. Snažím se udělat to, co si myslím, že je nejlepší ne pro mě, ale pro náš klub. Jsou situace, kdy nemůžete myslet na sebe a musíte se svým způsobem obětovat,“ vysvětluje „osmašedesátka“.

V létě Jaromír Jágr odmítl nabídku stát se manažerem hokejové reprezentace. Cítil se ještě aktivním hráčem. Jako hráči mu ale reprezentační kouč Miloš Říha nabídku nedal.

„Ani se mu nedivím. Ani kdybych tam dělal manažera, tak bych sám sebe nechtěl,“ smál se Jaromír Jágr.