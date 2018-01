Jaromír Jágr vynechá noční zápas Calgary, přestože není zraněný. Klub se k situaci vyjádří v pátek

Jágrovi chybí k rekordu Gordieho Howea 34 zápasů. Když by jej překonal, stal by se hráčem, který v celé historii NHL nastoupil k nějvětšímu počtu zápasů. Do konce základní části zámořské NHL zbývá 43 zápasů, avšak v současné situaci není vůbec jisté, že Jágr na metu 1767 zápasů dosáhne.

Calgary jej totiž nenapsalo na soupisku pro noční zápas proti Los Angeles Kings, přestože Jágr není zraněný. Klub uvedl, že se k jeho situaci vyjádří v pátek.

Jaromír Jágr dneska znovu zdravým náhradníkem. Zítra se dozvíme novinky ohledně jeho budoucnosti v Calgary. #CofRed — Jan Šlapáček (@Slapi1) 4 January 2018