Jsem rád, že jsem přežil, řekl Jaromír Jágr po prvním tréninku. Kladnu chce pomoct zpět do extraligy

Loni touhle dobou vyhlížel nabídky z nejlepší ligy světa. Teď Jaromír Jágr ví, že když to dobře dopadne, mohl by nastoupit za svoje Kladno k zápasům druhé nejvyšší soutěže v Česku. Jeho plány jsou teď oproti předchozím sezonám o poznání skromnější. Kladno 15:35 19. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr na prvním tréninku v sezoně | Zdroj: ČTK

„Jediný cíl, který mám, je ten, abych se zítra cítil lépe než dneska,“ přiznal Jaromír Jágr po tréninku na ledě. Něco takového zažil po dlouhé době.

Jaromír Jágr by měl pokračovat v příští sezóně v dresu Kladna, klubu chce pomoct do extraligy Číst článek

„Když v mém věku šest měsíců nic neděláte, tak je to jako kdybyste někomu zlomili obě nohy, a chtěli po něm, aby první den výborně chodil nebo si šel zaběhat. Je to těžký, ale nefňukám tady. Nejhorší by bylo, kdybych se srovnával s tím, jak jsem na tom byl před deseti nebo dvěma lety, to nejde. Doba letí, ale já udělám maximum. To je vše, co vám můžu slíbit,“ je odhodlaný.

Jágr by rád své Kladno opět dotáhl do extraligy. A ví, že to z jeho pohledu bude na ledě hodně těžké. V této sezoně oslaví už 47. narozeniny.

„Jsou věci, které bych chtěl, ale nemůžu. Omezení jsou v mém věku pořád a je jich víc a víc. Věřím tomu, že až posílím tělo, tak to bude lepší. Zatím vám ale neřeknu, jak jsem na tom, protože nechci lhát,“ zasmál se Jaromír Jágr, který do Kladna nalákal Petra Vampolu.

Spolu vyhráli mistrovství světa v roce 2010 a Jágr si ho vyhlédl i během semifinále minulé sezony, kdy Vampola hrál za soupeře z Českých Budějovic. Chtěl končit s kariérou, Jágr ho ale přemluvil a mohli by si zahrát spolu na Kladně.

Když ho posloucháte, tak se ani tolik nenadřete, říká na adresu Pavla Koláře Jaromír Jágr Číst článek

Boj o postup

„V mém plánu je připravit se na to, abych dokázal první zápas sezony odehrát,“ plánuje si Jágr.

Čekají jej ještě zhruba dvě měsíce dřiny bez soutěžního zápasu, pak začne další kladenský boj o návrat do extraligy. Loni byli Rytíři za poslední roky zatím nejblíž, v baráži. Jágr má ale i jiné výzvy, než samotný postup.

„Řeknu vám to takhle… když má někdo rád výzvy, tak mu rád přenechám tělo a může si to zkusit. Není to jednoduchý, i když jsem nečekal žádné zázraky. Byl jsem rád, že jsem trénink přežil,“ říká hokejista Jaromír Jágr.

Pokud bude zdravotně v pořádku, budou tribuny na prvoligových stadionech o poznání plnější.