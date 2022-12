Netrénoval jsem. Na led chodím občas, komentoval Jágr návrat do sestavy Rytířů a dva body v zápase

Naposledy v dubnu v baráži proti Jihlavě naskočil Jaromír Jágr do sestavy kladenských Rytířů. Nic nenapovídalo tomu, že by si ještě do konce kalendářního roku připsal legendární padesátiletý útočník další start v nejvyšší soutěži. Kladenští ale bojují s marodkou a tak se slavná šedesát osmička vrátila na led. V liberecké Aréně v souboji s domácími Bílými Tygry. Těm ale Rytíři podlehli 3:7 Liberec 20:04 11. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr | Foto: Radek Petrášek / ČTK

Měl to být poklidný extraligový zápas, ale nakonec z něj byl šlágr. Do sestavy kladenských hokejistů poprvé v sezóně naskočil jejich majitel Jaromír Jágr.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak hodnotil Jaromír Jágr svůj výkon v extralize proti Liberci

„Udělali jsme chyby. Musíme to hrát jednodušeji, když se dostaneme do naší třetiny, tak to musíme hned vyndat ven. Jsme nezodpovědní a hrozně pomalí, musíme být víc agresivnější,“ hodnotil pro Radiožurnál Sport se smutkem v hlase zápas Jaromír Jágr.

Návrat do extraligy prý neplánoval. „Vůbec. Absolutně to plán nebyl. Když jsme zjistili, že nám Liberec neodloží zápas, to bylo v pátek, když jsme měli na tréninku deset hráčů. V sobotu nás bylo dvanáct, hrozilo, že to bude kontumačně a nechtěl jsem, aby to tak dopadlo a věděl jsem, že nám těžko někdo půjčí nějaký hráče, takže šlo jen o to doplnit sestavu.“

Na ledě jen občas

Před zápasem v Liberci toho Jágr podle svých slov moc nenatrénoval. „Chodím jako trenér občas. Poslední dva tréninky jsem byl, bylo nás devět, ale je těžké chodit s mužstvem, když jsem dvaadvacátej a kdybych jen střídal, tak jen nahlodám trénink, což není dobré pro hráče z třetí nebo čtvrté lajny. Netrénoval jsem,“ řekl jedenapadesátiletý hokejista.

Teď netuší, jestli se objeví také v dalších zápasech. Při zranění Jakuba Klepiše to není vyloučené.

Kdybychom věděli, co bude po životě, chováme se jinak, myslí si Jágr. Ženské hokejistky ho překvapily Číst článek

„Nepočítal jsem s tím. Klépovi zlomili nohu, takže bude měsíc a půl pryč, tak uvidíme. Musíme se s tím nějak poprat.“

Své bezprostřední pocity po zápase pak Jágr popsal svým typickým humorem: „Já moc nejezdím, já jsem v útočné třetině, tam nepotřebuješ bruslit.“

Do statistik si ale připsal dvě asistence a dokázal, že pro Rytíře je stále platným hráčem.

„To jde mimo mě tyhle věci. Samozřejmě jsem myslel, že můžeme překvapit, měli jsme nějaké šance, párkrát jsme je zavřeli, ale jsme nedůrazní a musíme na tom zapracovat,“ dodal Jaromír Jágr po návratu na extraligový led.