Na týmu je deka, všímá si Jaroslav Hlinka. Návrat veterána má hokejové Spartě pomoct do play-off

Na konci loňské sezony mu ve Spartě vypršela smlouva a opustil extraligová kluziště. Hokejista Jaroslav Hlinka, který poslední měsíc hrál za druholigové Vrchlabí, se ale v závěru základní části vrátil, aby pražskému klubu pomohl do play-off. Praha 17:28 28. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Hlinka má ve 42 letech pomoct Spartě aspoň do předkola play-off | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Měl jsem co dělat, abych stíhal kvapík zápasu, vůbec jsem neměl myšlenky na žádnou historii, co jsem tu odehrál. Půl zápasu jsem se vůbec necítil dobře, možná jsem měl zbytečný respekt k soutěži, pak jsem se začal cítit trošičku líp,“ řekl Radiožurnálu hokejista Jaroslav Hlinka po návratu do extraligy.

Třinec porazil v těsném utkání Spartu 3:2 a ztrácí bod na třetí Hradec Králové. Pražané zůstávají desátí Číst článek

42letý útočník po necelém roce znovu oblékl dres Sparty. Hned při prvním Hlinkově střídání ale Pražané inkasovali. Třinecký gól Draveckého ani následné vyrovnání Kudrny ale neviděl kotel Sparty. Skalní příznivci pražského klubu bojkotem první třetiny vyjádřili svou nespokojenost.

„Věděli jsme, že to tak bude. Nedá se nic dělat. Musíme doufat, že nás fanoušci podpoří v dalších domácích zápasech,“ řekl Hlinka.

Fanoušci Sparty se od druhé třetiny vrátili na svá místa, a mohli tak znovu při přesilovkách vidět na ledě nejproduktivnějšího hráč v historii klubu.

„Vzpomněl jsem si, jak jsem s ním hrál víc zápasů už dřív. Hokej hrát nezapomněl a bylo to vidět, jak nám rozdával puky. Má výborný přehled a přihrávku má neskutečnou, to vidíme i v tréninku. Jeho žabičky jdou přímo na hokejku,“ chválil Hlinku spoluhráč Lukáš Klimek.

Ani návrat bývalého kapitána ale Spartě nepomohl. Třinci podlehla 2:3 a potřetí v řadě nebodovala.

„Je to trošku křeč. Na týmu je vidět, že je na něm deka. Je potřeba to dotlačit do play-off, pak to z nás může spadnout a sezona se ještě může obrátit,“ doufá hokejista Jaroslav Hlinka, který slavil se Spartou čtyřikrát mistrovský titul. Teď se jí snaží pomoct alespoň do předkola play-off.

Sparta 4 kola před koncem drží 10. místo, které jako poslední zaručuje účast aspoň v předkole. Náskok na jedenáctý Litvínov je ale pouhé tři body, nedělní zápas s Vervou tak bude klíčový. Do té doby tým Jaroslava Hlinky hostí ještě Karlovy Vary.

Tipsport extraliga 2018/19 (PLATNÉ K 28. 2. 2019) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 48 29 3 4 12 160:110 97 2. Plzeň 48 24 7 6 11 172:107 92 3. Mountfield HK 48 25 6 4 13 141:114 91 4. Třinec 48 27 3 3 15 143:109 90 5. Kometa Brno 48 21 6 5 16 135:124 80 6. Vítkovice 48 23 3 3 19 132:122 78 7. Olomouc 48 21 3 7 17 115:127 76 8. Mladá Boleslav 48 23 2 1 22 118:113 74 9. Zlín 48 20 3 5 20 136:136 71 10. Sparta 48 18 6 2 22 123:125 68 11. Litvínov 48 18 5 1 24 113:133 65 12. K. Vary 48 12 3 5 28 115:146 47 13. Chomutov 48 12 3 4 29 108:163 46 14. Dynamo 48 8 2 5 33 92:174 33