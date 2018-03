Vyhrocené předkolo mezi Libercem a Spartou. 'Myslím, že to byla pěkná bitka,' říká Lakatoš

Druhý zápas předkola play-off extraligy mezi hokejisty Liberce a Sparty nabídl fanouškům pořádnou dávku emocí. V duelu, který Bílí Tygři vyhráli 4:1, udělili rozhodčí celkem pět trestů do konce utkání. Zatímco v jednom případě šlo o nesportovní chování, ve čtyřech dalších o pěstní souboje. Dvakrát se přitom pustili do výměny názorů liberecký útočník Dominik Lakatoš a na opačné straně Richard Jarůšek. Liberec 10:20 8. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominik Lakatoš a Richard Jarůšek v bitce | Zdroj: ČTK

K první potyčce mezi oběma hráči došlo už v šesté minutě. Jejich boxerská vložka se obešla pouze s menšími tresty. Podruhé si oba vjeli do vlasů v závěrečné části. Po této bitce si její aktéři už nezahráli.

„Tu druhou inicioval Dominik Lakatoš. Celé střídání mě osekával, chtěl se pobít, tak k tomu došlo,“ popsal situaci sparťanský útočník Richard Jarůšek.

Předkolo play-off: Zlín vyrovnal sérii s Olomoucí, Liberec vyhrál i druhý zápas nad Spartou Číst článek

Věřil, že vyprovokováním rvačky by ještě mohl tým zvednout.

„Někdy to tým zvedne, někdy ne. Doufal jsem, že by to třeba mohlo pomoct, ale jak jsme viděli, tak to moc nepomohlo,“ povzdechl si Radiožurnálu Jarůšek.

Častá vyloučení navíc Pražany sráží. Liberec dokázal sparťanskou nedisciplinovanost potrestat.

„Máme tam strašně moc oslabení, naopak máme málo přesilovek, což kolikrát rozhoduje zápasy,“ uzavřel Jarůšek.

„Liberec je teď nechci říkat nahoře, ale hraje velmi dobře. Je to jeden z těch nejsilnějších soupeřů, možná vůbec nejtěžší, kterého jsme v předkole mohli dostat. Ve třetí třetině jsme se přesvědčili, že se ale i proti nim dá hrát, jen se musíme vyburcovat,“ přidal hodnocení trenér Sparty František Výborný.

Pro Bílé Tygry byl druhý souboj se Spartou možná vůbec nejlepším zápasem sezóny.

„Musím říct, že tohle byl jeden z našich nejlepších výkonů v sezoně. Vždy jsme měli výkyvy třeba v první nebo ve druhé či třetí třetině a málokdy jsme takhle naplno a dobře odvedli celých šedesát minut,“ myslí si obránce Ladislav Šmíd.

Pěkná bitka

A vyhrocené souboje? Proti Richardu Jarůškovi stál Dominik Lakatoš.

„Jsou to vyhrocené zápasy, ale to k tomu patří. Myslím, že to není nic neobvyklého. Poprvé to bylo takové, že jsem ani nevěděl, o co jde a už tam lítaly rány, ale o tom hokej je. Myslím, že v tom druhém případě to byla pěkná bitka,“ myslí si Lakatoš.

Otázkou je, jestli se emoce přenesou také do pátečního třetího zápasu předkola. Série se přesouvá do Prahy.

„To uvidíme, já se ničemu nebráním, ale my jedeme na Spartu s tím, abychom postoupili do čtvrtfinále. Nebudou nás zajímat takové potyčky,“ doplnil své předchozí odpovědi Dominik Lakatoš.

Bitka Lakatoš - Jarůšek přesně jak má být. Škoda že Uher fair-play nedodržel a Maiera trefil dvakrát až poté co ho shodil na led. #TELH #playoff #LIBvSPA — Michal Šimík (@SimikM) 7 March 2018