Borowiecki další trest za faul na Jaškina nedostane. Podle disciplinární komise nebyl úmyslný

Obránce Nashvillu Mark Borowiecki nebude dodatečně trestán za faul kolenem na českého útočníka Arizony Dmitrije Jaškina, jenž bude po jeho zákroku ze sobotního utkání NHL dlouhou dobu mimo hru. Disciplinární komise během nedělního projednávání případu usoudila, že Borowieckého zásah do Jaškinova kolena nebyl úmyslný. New York 10:12 15. listopadu 2021

Český útočník Dmitrij Jaškin | Foto: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Dvaatřicetiletý kanadský obránce trefil českého útočníka kolenem do kolena v první třetině zápasu. Za zákrok ve středním pásmu byl vyloučen na pět minut, další pětiminutový trest a trest do konce utkání dostal za následnou bitku s Antoinem Rousselem, jenž chtěl spoluhráče Jaškina pomstít.

Disciplinární komise NHL případ v neděli projednávala a rozhodla se Borowieckého dále netrestat. „Po zhlédnutí zákroku ze všech dostupných úhlů jsme usoudili, že Borowiecki nenamířil koleno směrem k Jaškinovi způsobem, který by odůvodňoval další disciplinární postih,“ uvedla komise na twitteru.

Jaškin utkání nedohrál a podle všeho ho se zraněným kolenem čeká dlouhá pauza. „Bude to na dlouho. Je to v dolní části těla, ale bude to opravdu dlouhá pauza,“ řekl po zápase kouč Arizony André Tourigny.

Osmadvacetiletý Jaškin se vrátil do NHL po dvou letech, během kterých zářil v KHL, kde se stal v minulé sezoně v dresu Dynama Moskva nejlepším střelcem.

Bývalý útočník St. Louis a Washingtonu podepsal v létě s Coyotes roční smlouvu, ale v soutěži se mu zatím stejně jako celému týmu nedařilo. Ve 12 zápasech si připsal jednu asistenci a Arizona je s třemi body z 15 utkání nejhorší v lize.