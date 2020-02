Hokejista Bouwmeester má za sebou operaci, srdeční rytmus mu bude hlídat přístroj

Hokejista Jay Bouwmeester ze St. Louis podstoupil po srdeční příhodě v úterním zápasu NHL v Anaheimu operační zákrok. Lékaři umístili šestatřicetiletému kanadskému obránci do hrudníku kardioverter-defibrilátor, který bude hlídat jeho srdeční rytmus. Za několik dnů by měl být podle sdělení klubu z anaheimské nemocnice propuštěn a vrátit se do St. Louis.

